23 мая, 10:38

«Теперь видим воочию»: Захарова жёстко ответила постпреду Латвии, напомнив о «фабрике крови»

Обложка © Life.ru, © ТАСС / Zuma

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила реакцию представителя Латвии ООН Саниты Павлюты-Десландес на удар ВСУ по колледжу в Старобельске с действиями медсестёр, которые в концлагере Саласпилс выкачивали у детей кровь для солдат Третьего рейха.

Накануне представитель прибалтийской страны назвала «провокацией и фейком Кремля» удар ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. Захарова прокомментировала эти слова, проведя историческую параллель. По её мнению, именно из таких людей, как Павлюта-Десландес, в своё время набирали персонал для нацистского лагеря.

«Многие задавались вопросом: „Как женщина может оставаться равнодушной к детским страданиям?“. Теперь мы видим это воочию», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства в разговоре с газетой «Известия».

В ходе беседы дипломат затронула и конкретные исторические факты. Она напомнила о преступлениях, которые совершались в Саласпилсе.

Этот лагерь, построенный в октябре 1941 года в 18 километрах от Риги, после вывоза еврейских узников стали пополнять жителями белорусских, псковских и ленинградских сёл. Взрослых отправляли на каторжные работы в Германию, а отобранных детей превратили в «фабрику крови» для нужд немецких солдат.

«Би-би-си» отказалась, а CNN в отпуске: Западные СМИ проигнорировали предложение посетить Старобельск

Малолетним пленникам давали лишь 100 граммов хлеба и жидкий суп в сутки, при этом каждые два дня у них выкачивали до полулитра крови. По имеющимся данным, через Саласпилсский лагерь прошли до 12 тысяч несовершеннолетних, около 7 тысяч из них погибли.

Напомним, что накануне ВСУ нанесли удар беспилотниками по пятиэтажному общежитию Старобельского колледжа, где находились несовершеннолетние. Атака проводилась в три волны с применением 16 дронов, исключительно по гражданскому объекту — военные цели вблизи отсутствовали. СК РФ квалифицировал случившееся как террористический акт. Представитель России в ООН назвал атаку преднамеренным военным преступлением, нацеленным на гибель детей. Здание полностью обрушилось: 11 погибших, около 40 пострадавших, 10 человек числятся пропавшими без вести.

Никита Никонов
