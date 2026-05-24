В Киеве гремят взрывы на фоне воздушной тревоги
В столице Украины прогремела серия взрывов. Как сообщает украинское издание «Общественное. Новости», до этого была объявлена воздушная тревога.
«В Киеве прогремели взрывы. Повторные взрывы слышны в Киеве. Ещё серия взрывов прогремела», — говорится в сообщении.
Незадолго до этого Воздушные силы Украины писали о возможном запуске ракеты «Орешник».
Ранее в Одесской области прозвучал взрыв во время действия воздушной тревоги. Аналогичная ситуация возникла и в Киеве, последствия не уточнялись. В то же время взрывы прогремели в Изюмском районе Харьковской области. Сигнал об опасности отображается на онлайн-ресурсе украинского министерства цифровой трансформации.
