В Киеве гремят взрывы на фоне воздушной тревоги

В столице Украины прогремела серия взрывов. Как сообщает украинское издание «Общественное. Новости», до этого была объявлена воздушная тревога.

«В Киеве прогремели взрывы. Повторные взрывы слышны в Киеве. Ещё серия взрывов прогремела», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого Воздушные силы Украины писали о возможном запуске ракеты «Орешник».