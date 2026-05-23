Киевская область готовит населённые пункты к круговой обороне за 11 млрд

В Киевской области планируют подготовить населённые пункты к круговой обороне. Об этом сообщил глава Вышгородской районной военной администрации Алексей Данчин.

По его словам, соответствующую задачу поставило военное командование. Речь идёт о комплексе мероприятий по укреплению обороноспособности населённых пунктов региона. Ориентировочная стоимость работ оценивается примерно в 11 миллиардов гривен.

«Есть задача подготовить к круговой обороне населённые пункты Киевской области. На это нужно около 11 миллиардов гривен», — сказал он. Подробности реализации плана и сроки выполнения пока не уточняются.

Ранее правительство Украины внесло изменения в государственный бюджет на 2026 год, значительно увеличив расходы на оборону. Общий рост расходов составит около 1,64 трлн гривен (примерно 37,3 млрд долларов). Основная часть средств обеспечивается за счёт займа Европейского союза. Отдельно на оборонный сектор планируется направить порядка 35,5 млрд долларов. Эти средства предназначены для финансирования ВСУ, развития оборонно-промышленного комплекса, а также работы СБУ, Национальной гвардии и Главного управления разведки Минобороны.