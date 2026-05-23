Новости СВО 23 мая: ВС РФ заняли Верхнюю Терсу, падение обороны ВСУ у канала в Донбассе, Киев ответит за теракт в Старобельске Оглавление Сумская область 23 мая: ВСУ расстреляли 21-ю бригаду Запорожская область 23 мая: освобождена Верхняя Терса ДНР 23 мая: ВС РФ форсировали канал Северский Донец – Донбасс Карта СВО на 23 мая 2026 года Ответ за Старобельск: Минобороны РФ отомстит за погибших детей Зеленский боится наступления из Белоруссии: ответ Лукашенко Москва и Киев остановили переговоры: Вашингтон готов продолжать выступать посредником Армия России заняла логистические центры ВСУ в Запорожской области, Киев пригнал заградотряды в Сумскую область, Лукашенко ответил Зеленскому о возможном начале боевых действий, Путин приказал готовить ответ за удар по детям в Старобельске— дайджест Life.ru. 22 мая, 21:07 Армия России заняла населённый пункт Верхняя Терса. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 23 мая: ВСУ расстреляли 21-ю бригаду

Армия России уничтожила вблизи Курской области ранее выявленные цели. Атаковали противника артиллеристы и операторы БПЛА группировки «Север».

Продолжаются бои в Иволжанском, Запсёлье и Кондратовке. Боевики ВСУ гибнут в том числе и от смежных подразделений.

— Несколько боевых групп ВСУ из состава 21-й ОМБР были убиты собственными заградительными отрядами при попытке сдаться в плен, — сообщили в группировке «Север».

Украинские подразделения за сутки потеряли в Сумской области свыше 150 человек, бронемашину HMMWV, миномёты, пикапы, мотоциклы, грузовики и БПЛА.

Операторы БПЛА поразили живую силу ВСУ.

Запорожская область 23 мая: освобождена Верхняя Терса

Группировка «Восток» освободила в Запорожской области село Верхняя Терса. Выбить противника из населённого пункта удалось бойцам 155-го полка 55-й дивизии морской пехоты и 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии.

— Освобождение Верхней Терсы позволяет контролировать важный перекрёсток. Отсюда можно наступать на север в сторону Воздвиженки и Риздвянки и на восток к трассе Т0408, идущей на Орехов, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Наступление ВС РФ на этом направлении у ВСУ остановить не получается. Армия России сносит на своём пути важные опорные пункты противника.

— За неделю это уже второй освобождённый населённый пункт в регионе: ранее было освобождено село Чаривное, в котором боевики оборудовали укреплённый узел обороны для прикрытия южной окраины населённого пункта Комсомольское (Гуляйпольское), — отметил военкор Евгений Поддубный.

ДНР 23 мая: ВС РФ форсировали канал Северский Донец – Донбасс

Армия России наступает на Славянск и Краматорск. Бои идут в районах Миньковки и села Марково. Канал «Дневник десантника» сообщает о продвижении вдоль канала Северский Донец – Донбасс.

— У противника были хорошо подготовлены укреплённые позиции на высотах за каналом, однако бойцы ВС РФ совершили манёвр южнее за Марково и продвигаются в направлении Федоровки, тем самым ВСУ вынужденно растянули по линии фронта для обороны свои резервы, — пишет «Дневник десантника».

Карта СВО на 23 мая 2026 года

Карта СВО на 23 мая 2026 года. ВС РФ освободили Верхнюю Терсу.

Ответ за Старобельск: Минобороны РФ отомстит за погибших детей

Президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны проработать варианты ответа за удар по Старобельску. ВСУ атаковали здания местного колледжа. Несколько человек погибло, ещё десятки получили ранения.

— Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации и международное сообщество. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИД невозможно. Поэтому Минобороны РФ приказано представить свои предложения, — заявил глава государства Владимир Путин.

Владимир Путин ответил, что атака на студентов — проявление неонацизма и подтверждение террористического характера киевского режима. Президент также обратился к украинским военнослужащим с призывом не исполнять преступные приказы.

Зеленский боится наступления из Белоруссии: ответ Лукашенко

В украинских СМИ появились сведения, что Россия рассматривает несколько вариантов наступления с северной границы. Якобы у Москвы есть план продвижения к Киеву, а также создания буферной зоны в Черниговской области. Украинское руководство утверждает, что Минск может быть задействован в операциях.

— Вы заметили, я никак не реагирую на ту болтовню, которая идёт из Киева, в том числе и от президента Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать. Идёт война, всякое бывает, он находится под большим прессом, — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подтвердил, что Минск готов начать боевые действия, если на территорию Белоруссии будет совершено нападение. Само белорусское руководство не видит необходимости втягиваться в вооружённый конфликт.

Москва и Киев остановили переговоры: Вашингтон готов продолжать выступать посредником

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Москва и Киев не проводят переговоров при посредничестве Вашингтона.

— Таких переговоров в настоящее время не ведётся. Но мы надеемся, что это изменится, — сказал Рубио.

Американский чиновник отметил, что США готовы продолжать выполнять роль посредников в мирном урегулировании. По его словам, переговорщики Вашингтона при этом не готовы участвовать в переговорах, которые не ведут ни к чему.

