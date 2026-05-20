Рука на Евангелии, а страна в крови: 7 лет Зеленский у власти и 1,5 миллиона жертв на Украине Оглавление Обещал мир — развязал войну 65 миллионов украинцев: где они? Равны только перед взяткой в 5 тыс. долларов Обещал улыбки — дал похоронки В мае 2019 года Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Он обещал мир, возвращение украинцев на родину и борьбу с коррупцией. Что на самом деле они получили — в материале Life.ru. 19 мая, 21:45

20 мая 2019 года Владимир Зеленский, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие, взяв булаву — символ власти, поклялся в верности народу и соблюдении законов. После инаугурации он произнёс речь, в которой сделал программные заявления. Разбираемся, что говорил Зеленский и как произошло на самом деле.

Обещал мир — развязал войну

В своей инаугурационной речи Владимир Зеленский много говорил о мире. В 2019 году ещё шла война Украины против на тот момент самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

— И Крым, и Донбасс — это украинская земля. Где мы потеряли не только территории, мы потеряли самое главное — людей, — сказал Зеленский.

Мирное существование народных республик и Украины планировалось реализовать в рамках Минских соглашений, которые Киев трактовал, как было удобно. В итоге война в Донбассе переросла в широкомасштабный конфликт. 24 февраля 2022 года Россия в ответ на агрессивную политику Украины начинает специальную военную операцию.

Мало того, Владимир Зеленский остался у власти, хотя его полномочия истекли в 2024 году. Он отказался от выборов, объясняя это продолжающимися боевыми действиями.

— Люди надеялись, что с приходом Зеленского политика Украины изменится. Он ещё в ходе избирательной кампании обещал стать на колени ради остановки войны, пожертвовать карьерой, уйти в отставку. Сразу по завершении избирательной кампании он выбросил всё это в урну. Это обман на доверии, — рассказал Life.ru экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

65 миллионов украинцев: где они?

Согласно переписи населения, проведённой в 2001 году, на Украине жили 48 миллионов человек. Число украинцев постоянно уменьшалось. В 2019 году Владимир Зеленский призвал возвращаться домой тех, кто покинул страну, но в 2022 году отток населения ещё больше увеличился.

— Нас 65 миллионов. Да, не удивляйтесь, — тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и Африке — я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Вы нам очень нужны, всем, кто готов строить новую, сильную, успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство, — заявлял Зеленский.

Украинцы уезжают, но партнёры Украины ищут механизмы для их возвращения на родину. Зеленскому они действительно нужны, так как в армии не хватает личного состава, поэтому мужчин призывного возраста могут депортировать.

— Сейчас это обсуждается между государствами –членами ЕС — и пока консенсуса нет. На мой личный взгляд, не совсем логично выглядит ситуация, когда многие военнообязанные мужчины, которым запрещено покидать Украину, сразу после пересечения границы — возможно, даже нелегального — автоматически получают временную защиту, — сообщила спецпредставитель по вопросам украинцев в Европейском союзе Илва Йоханссон.

Равны только перед взяткой в 5 тыс. долларов

Владимир Зеленский утверждал, что хочет избавить украинцев от коррупции, но коррупция стала неотъемлемой частью его системы

— Мое избрание доказывает: граждане устали от опытных, системных, надутых политиков, которые за 28 лет создали страну возможностей, возможностей откатов, потоков, дербанов. Мы построим страну других возможностей. Где все равны перед законом, где есть честные и прозрачные правила игры, одни для всех, — провозглашал Зеленский.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сейчас ведут расследования в отношении соратников Зеленского. Дела заведены против вице-премьера правительства Алексея Чернышова, который ещё и кум семьи Зеленских, бывшего главы офиса президента Андрея Ермака, а также близкого к руководству Украины бизнесмена Тимура Миндича.

Равны перед законом не все даже не во власти. Одних украинцев отправляют на фронт, а другие их отлавливают, зарабатывая на этом. Известна стоимость взятки сотрудникам ТЦК, чтобы не попасть в зону боевых действий.

— Если тебя, допустим, поймали, ты ещё можешь дать от трёх до пяти тысяч долларов, тебя отпустят. Но не факт, что тебя через 10 минут другие сотрудники ТЦК не возьмут. Или та же самая полиция. Нет никакой гарантии, — рассказал ТАСС бывший украинский военнослужащий с позывным Орёл, перешедший на сторону России.

Обещал улыбки — дал похоронки

Вооружённый конфликт, который Владимир Зеленский, похоже, не собирается заканчивать, хотя условия для мирного урегулирования он знает, привёл к большому числу жертв.

— Дорогой народ, на протяжении своей жизни я пытался делать всё, чтобы украинцы улыбались. Это — я чувствовал так сердцем — была не только моя работа, правда, это была моя миссия. В следующие пять лет я сделаю всё, украинцы, чтобы вы не плакали, — подытожил Зеленский свою речь на инаугурации.

В феврале 2026 года начальник Главного оперативного управления Генштаба, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что за время СВО потери Украины превысили полтора миллиона человек. В 2025-м французское издание Le Monde писало о нехватке мест на кладбищах. Властям приходилось искать новую землю для захоронений. Под Киевом открылось Национальное военное мемориальное кладбище, рассчитанное на 130 тысяч могил. И в такой ситуации явно не до смеха.

— Он абсолютно не был готов к этой власти. Он понимал, как работает медийное пространство, как обмануть избирателей, как навязать мнение и перепрошить украинцев, а как управлять страной и решать политические вопросы, мне кажется, понимания не было, но нашлось много советников, которые затаскивали его в разные кабинеты, в том числе британской разведывательной службы MI-6, — отметил Спиридон Килинкаров.

Авторы Даниил Черных