Новости СВО 22 мая: ВС РФ освободили Шестеровку, зачистка Константиновки, провал 158-й бригады ВСУ, Зеленский готовит удар по Минску Оглавление Сумская область 22 мая: уничтожение 158-й бригады ВСУ Харьковская область 22 мая: освобождена Шестеровка ДНР 22 мая: прорыв в Константиновке Карта СВО на 22 мая 2026 года Зеленский угрожает Белоруссии: ответ Лукашенко Буданов*: Украина — единственная наследница Руси, Россия украла историю Безэкипажник ВСУ у берегов Греции: скандал в НАТО Армия России освобождает приграничные сёла Харьковской области, ВСУ теряют позиции в Константиновке, Зеленский угрожает Лукашенко превентивным ударом, Греция увидела угрозу в украинском БЭК — дайджест Life.ru. 21 мая, 21:07 Армия России создаёт буферную зону у Белгородской области. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Сумская область 22 мая: уничтожение 158-й бригады ВСУ

На границе Курской и Сумской области ВС РФ уничтожают ранее выявленные цели. Группировка «Север» бьёт по противнику в Шосткинском районе. Недалеко от Тёткино потери понесла украинская 158-я бригада.

Идёт зачистка строений в Запселье и Кондратовке. Идут бои в районе Иволжанского. Фиксируется продвижение Армии России в Рясном.

За сутки киевский режим потерял в Сумской области свыше 120 человек, гаубицу Д-30, миномёты, пикапы, грузовики, квадроцикл и несколько десятков БПЛА.

Харьковская область 22 мая: освобождена Шестеровка

Армия России освободила в Харьковской области село Шестеровка. Боевиков 120-й бригады Территориальной обороны выбили из населённого пункта штурмовики 82-го мотострелкового полка 69-й дивизии ВС РФ.

— Освобождение данного населённого пункта расширяет полосу безопасности в Харьковской области, отодвигая националистов ещё далее вглубь украинской территории, — отметили в группировке «Север».

Взятие населённого пункта позволяет не только отодвинуть противника от Белгородской области, но и выйти на территорию, занимаемую противником с осени 2022 года.

— Освобождение Шестеровки позволяет расширить и углубить плацдарм на территории противника и создаёт предпосылки для выхода на правый берег Северского Донца в направлении села Рубежное, — считает военный корреспондент Александр Коц.

Приближается взятие приграничного села Гранов. Бойцы «Севера» добивают противника в подвалах, которые сейчас используются украинскими подразделениями в качестве огневых точек. Одновременно с этим по врагу ударили из миномётов в районе Казачьей Лопани.

Артиллеристы ВС РФ наносят удары по личному составу ВСУ, опорным пунктам и пунктам управления БПЛА. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 22 мая: прорыв в Константиновке

ВС РФ ведут наступление в Константиновке. Штурмовики продвигаются как внутри города, так и обходят его по флангам. Ранее украинские военные жаловались, что с их стороны мало пехотинцев, а оборону удаётся держать только с помощью БПЛА.

— Наши войска зачистили и заняли район Красный Городок и теперь ведут бои за микрорайон Бельгийский, который находится южнее Юбилейного Парка в квартале пересечения улиц Леваневского и Бурденко, — пишет военный корреспондент Тимофей Ермаков.

«Южная» группировка ВС РФ, ведущая операцию по освобождению Константиновки, за сутки уничтожила до 140 противников, а также артиллерийские орудия, станцию РЭБ, автомобили и американский броневик HMMWV.

Карта СВО на 22 мая 2026 года

Карта СВО на 22 мая 2026 года. Подразделения 82-й МСП 69-й МСД 6-й Армии ВС выбили украинских боевиков из села Шестеровка. Фото © Telegram / divgen

Зеленский угрожает Белоруссии: ответ Лукашенко

Служба безопасности Украины усилила проверку граждан. Происходит это на фоне заявлений киевских чиновников о возможном наступлении с территории Белоруссии.

— В первую очередь работа направлена на недопущение проникновения врага в приграничные районы, предотвращение диверсий, ведение разведывательной деятельности и других военных преступлений, — заявили в СБУ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не собирается втягиваться в вооружённый конфликт на Украине, но готов ответить, если будет угроза для Белоруссии. Кроме того, белорусский лидер заявил о готовности провести встречу с Владимиром Зеленским.

— В любой точке — Украины, Белоруссии — я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений, — сказал Лукашенко.

Несмотря на миролюбивый настрой белорусского руководства, Владимир Зеленский сообщил о том, что ему известны планы и Москвы, и Минска. При этом он готов нанести удар по северному соседу.

— У нас есть способность для укрепления, есть способность и превентивно работать в отношении российских территорий — оттуда может быть угроза — и фактического руководства Белоруссии, которое должно быть в тонусе, то есть чувствовать реально, что последствия будут, если будут агрессивные действия против Украины, против наших людей, — угрожает Зеленский.

Буданов*: Украина — единственная наследница Руси, Россия украла историю

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* решил, что Украина является единственной наследницей Руси. Познания чиновника в истории зашли так далеко, что, по его словам, Россия забрала себе историю Древнерусского государства.

— Русь — это Украина. Русь — это намного больше. Украина является родиной всего этого, даже того, с чем мы боремся. Мы добровольно отдали им большую часть своей истории, а те её приватизировали. Это мы — Русь, — утверждает Буданов*.

Сделать из Украины правопреемницу Руси киевские чиновники и общественные деятели пытаются давно. Например, предстоятель Раскольнической Украинской православной церкви назвал себя «Патриарх Киевский и всея Руси-Украины».

Стоит напомнить, что столица Руси была перенесена в Киев из Великого Новгорода. Это было обусловлено в первую очередь удобным положением города с точки зрения экономики. Город находился на пути торговцев, следующих с севера в Византию.

Безэкипажник ВСУ у берегов Греции: скандал в НАТО

После обнаружения безэкипажного катера Magura V5 у берегов Греции в Афинах задумались о последствиях случившегося и попытались объяснять Киеву, что могло произойти.

— Если бы любое круизное судно шло из Венеции в Восточное Средиземноморье и оказалось точно на его пути, это судно отправилось бы на дно моря. Сколько бы мы оплакивали погибших? И насколько допустимо такое в Средиземном море? — заявил министр нацобороны Никос Дендиас на заседании министров НАТО.

Кроме извинения греки затребовали гарантии, что больше украинских БЭК не будет в регионе.

*Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Даниил Черных