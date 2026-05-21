Новости СВО 21 мая: ВС РФ штурмуют Рай-Александровку и Запсёлье, на Зеленского подали в суд за санкции, Литва бежит в бункеры Оглавление Сумская область 21 мая: ВС РФ зачищают Запсёлье ДНР 21 мая: уничтожены Leopard и Paladin Карта СВО на 21 мая 2026 года Наступление из Белоруссии: Зеленский и Сырский провоцируют Минск Суд против Зеленского: Миндич требует отменить указ о санкциях БПЛА в Прибалтике: правительство Литвы обвиняет Россию из бункера Будапешт ставит условия Киеву по вступлению в ЕС Армия России продвигается в Сумской области, на севере ДНР, Зеленский и Сырский ждут наступления из Белоруссии, литовские чиновники спустились в бункер из-за украинских БПЛА, Зеленский и Миндич встретятся в суде — дайджест Life.ru. 20 мая, 21:07 Армия России наступает на Славянск и Краматорск. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Сумская область 21 мая: ВС РФ зачищают Запсёлье

В Шосткинском районе артиллеристы и операторы ВС РФ уничтожают ранее выявленные цели. Район находится на границе Курской области. В селе Запсёлье идёт зачистка строений.

По данным группировки «Север», командование 711-й отдельной бригады разминирования ВСУ изъяло у коммунальных предприятий Сум дорожную технику. Её будут использовать для строительства оборонных сооружений у областного центра.

В Сумской области ликвидировано свыше 120 боевиков, а также уничтожены САУ «Богдана», станция РЭБ «Дамба», миномёты, пикапы, грузовики, квадроциклы и БПЛА.

Артиллеристы ВС РФ уничтожили технику ВСУ и пункты управления БПЛА. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 21 мая: уничтожены Leopard и Paladin

Армия России развивает наступление на севере Донецкой Народной Республики. Продвижение идёт в сторону Славянска и Краматорска. Основные бои развернулись за Рай-Александровку.

— Вэсэушники пытаются постоянно контратаковать, невзирая на потери. Контратаки идут на линии Фёдоровка Вторая – Никифоровка, но наши бойцы их купируют. Севернее, в районе Каленики – Кривая Лука, идёт наше продвижение в сторону Пискуновки, — рассказал военный корреспондент Павел Кукушкин.

В Краматорске с 80-метрового флагштока снят флаг Украины. Сделали это российские войска с помощью FPV-дрона. Символизм заключается в том, что открывали объект в 2021 году к 30-летию независимости Украины. Теперь же местные власти говорят, что больше флаг не будут поднимать.

Бойцы Южной группировки ВС РФ уничтожили ещё один немецкий танк Leopard. «Центр» сжёг американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin.

Карта СВО на 21 мая 2026 года

Карта СВО на 21 мая 2026 года. ВС РФ зачистили лесные массивы восточнее Рясного. Фото © Telegram / divgen

Наступление из Белоруссии: Зеленский и Сырский провоцируют Минск

Владимир Зеленский продолжает доказывать, что с территории Белоруссии готовится наступление на Украину. В Киеве считают, что российские войска или даже белорусские могут начать продвижение на нескольких направлениях.

— Поручил МИД Украины подготовить дополнительные меры дипломатического влияния в отношении Беларуси, — написал Зеленский в социальных сетях.

Главком ВСУ Александр Сырский уверяет, что Украине известны планы России.

— Возможна операция на севере, мы знаем эти данные, российский Генштаб сейчас активно планирует наступательные операции с севера, — говорит Сырский.

При этом ни один из украинских чиновников не говорит о перемещении ВС РФ на территорию Белоруссии.

Суд против Зеленского: Миндич требует отменить указ о санкциях

Украинский бизнесмен Тимур Миндич подал иск в суд, где ответчиком выступает его близкий друг Владимир Зеленский. Миндич требует признать противоправным введение против него санкций.

Ограничения были введены указом № 843/2025 от 13 ноября 2025 года на фоне коррупционного скандала. Примечательно, что в документе Миндич проходит и как гражданин Украины, и как гражданин Израиля.

БПЛА в Прибалтике: правительство Литвы обвиняет Россию из бункера

Министр национальной обороны Литовской Республики Робертас Каунас, спрятавшийся в бомбоубежище на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил жителям страны, что полёты БПЛА — новая реальность для Прибалтики.

— Такова реальность. Рядом с нами идёт война, военные беспилотники летают вблизи территории Литвы, Латвии и Эстонии — и в случае усиления угрозы безопасности наших граждан мы обязаны информировать граждан, — заявил Каунас.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис утверждает, что в появлении украинских БПЛА в небе над Прибалтикой виновата Москва.

— Россия сознательно перенаправляет украинские дроны в воздушное пространство Прибалтики, одновременно развязывая кампании по очернению Литвы, Латвии и Эстонии. Это откровенный акт отчаяния, попытка посеять хаос и отвлечь внимание от реальности, — утверждает Будрис.

Доказательств того, что российские системы РЭБ влияют на БПЛА в Прибалтике, министр не привёл, а лишь напомнил о готовности НАТО защищать свою территорию. Командующий Сухопутными войсками Литвы бригадный генерал Нериюс Станкявичюс дал понять, что Будрис лжёт. По его словам, информация о движении БПЛА была получена из Белоруссии.

— Мы получили сообщение от белорусских вооружённых сил о возможном движении дронов в сторону территории Литвы. Аналогичную информацию получили и наши соседи латвийцы, — рассказал Будрис.

Правительство Литвы спряталось в бомбоубежище после объявления воздушной тревоги. Фото © Telegram / baltnews

Будапешт ставит условия Киеву по вступлению в ЕС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал условия одобрения заявки Украины на членство в Европейском союзе. Киеву предстоит решить вопрос венгерского меньшинства. Преимущественно оно проживает в Закарпатье.

— Начались переговоры на техническом уровне относительно языковых, культурных и других прав венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье, чтобы оно получило то, что причитается всем меньшинствам в ЕС, — сообщил Мадьяр.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 20 мая.

Авторы Даниил Черных