Новости СВО 20 мая: ВС РФ взяли Волоховку и штурмуют Караичное, НАТО сбивает украинские БПЛА, а Зеленский грозит России ударами дронов

Армия России расширяет зону контроля в Харьковской области, Зеленский угрожает Москве дальнобойными ударами, в Прибалтике падают БПЛА, конфликт Киева с НАТО из-за дронов и признание поражения Украины в Пентагоне — дайджест Life.ru. 19 мая, 21:07 Армия России продвинулась в Харьковской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область 20 мая: штурм Запселья и Рясного

Армия России наступает вблизи границы Курской области. Продвижение идёт к сёлам Бачевск и Уланово. Здесь же российская артиллерия и операторы БПЛА уничтожают выявленные цели.

Продолжаются бои на берегу реки Псёл и в селе Запселье. Также идёт штурм Рясного. В Краснопольском районе Сумской области по боевикам из 119-й бригады Территориальной обороны ударили из тяжёлых огнемётных систем.

— Бойцы постепенно «толкают» фронт на участке Писаревка – Кияница к реке Олешня, вдоль которой ВС РФ смогут организовать новую линию обороны. Это не только обезопасит от контратак маршруты снабжения в районе Алексеевки, но и позволит высвободить дополнительные резервы для развития атак на Садки и Хотень, — пишет канал «Рыбарь».

Общие потери Киева за сутки в Сумской области превысили 140 человек. Уничтожены бронемашина HMMWV, пикапы, грузовики, квадроциклы, миномёты и БПЛА.

Харьковская область 20 мая: освобождена Волоховка

126-й мотострелковый полк 71-й мотострелковой дивизии освободил в Харьковской области село Волоховка. Таким образом, ВС РФ заняли ещё один населённый пункт за рекой Волчья.

— Освобождение данного населённого пункта не только расширяет полосу безопасности в Харьковской области, но и позволяет «северянам» установить контроль над дорогой, соединяющей два последних подконтрольных ВСУ населённых пункта на этом участке фронта — Караичное и Охримовку, — отметили в группировке «Север».

О необходимости взятия Караичного говорит военный корреспондент Александр Коц. Это позволит подразделениям ВС РФ развивать наступление по нескольким направлениям.

— Если взять соседнее Караичное, под контроль «Севера» перейдёт важный перекрёсток. С этой позиции можно наступать на запад в сторону населённого пункта Зыбино, очищая от противника подступы к Волчанску и расширяя буферную зону вдоль границы, на восток в сторону Охримовки, или на юг — на Белый Колодезь и трассу Т2104, соединяющую Волчанск с Великим Бурлуком, — объяснил Коц.

ВС РФ установили контроль над населённым пунктом Волховка в Харьковской областиВидео © Telegram / mod_russia

ДНР 20 мая: бои у Красноармейска и Родинского

На Украине наконец-то начали признавать потерю Красноармейска (Покровска). ВС РФ взяли город в конце прошлого года и уже продвигаются вперёд. В частности, бои идут севернее и у Родинского, что вызывает тревогу у украинских военных.

— Карман постепенно превращается в серую зону, где уже действуют российские подразделения, продвигаясь севернее Покровска. Здесь русские пилоты контролируют все подходы, что делает нахождение наших войск крайне опасным, — заявил начальник коммуникаций 7-го корпуса ДШВ ВСУ Владимир Полевой.

Одновременно с боями на этом участке идёт наступление в Константиновке. Операцию по освобождению города ведут бойцы Южной группировки. Они же выбивают украинские тылы.

— Противник потерял до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы, — сообщили об успехах «Юга» в Минобороны России.

Карта СВО на 20 мая 2026 года

Карта СВО на 20 мая 2026 года. Группировка «Север» освободила село Волоховка. Фото © Telegram / divgen

Инцидент в Эстонии: НАТО сбило украинский дрон

В небе над Эстонией впервые сбит БПЛА. Сделали это не эстонские силы ПВО, а румынские лётчики.

— В НАТО подтвердили, что румынские истребители F-16 из миссии НАТО по балтийскому воздушному патрулированию в Литве сбили дрон в воздушном пространстве Эстонии, — пишет Reuters.

Сейчас проводится расследование случившегося. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур созвонился со своим украинским коллегой, чтобы напомнить о том, что Таллин не давал согласия на пролёт БПЛА с Украины в Россию.

— Наши заявления не изменились. Мы постоянно говорили украинцам, что если вы атакуете российские позиции или российские цели, то траектории полёта должны проходить как можно дальше от территории НАТО, — заявил Певкур.

Обломки украинского БПЛА найдены в Эстонии. Фото © Telegram / baltnews

Украина готовит удары по РФ с баз в Латвии

Служба внешней разведки России сообщила, что Украина хочет использовать Латвию для нанесения ударов по российской территории. Для этого в Прибалтику прибыли военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. Их разместили на базах Адажи, Селия, Лиелварде, Даугавпилс и Екабпилс.

— Нелишним будет напомнить, что координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия, — заявили в СВР.

В Риге открещиваются от планов Украины. Глава МИД прибалтийского государства Байба Браже обвинила Россию во лжи и организации кампании по дезинформации. Также она утверждает, что Латвия не предоставляет Украине воздушное пространство для атак по российской территории. При этом украинские БПЛА летают и даже падали в Латвии — например, в Резекне дрон повредил нефтебазу.

При этом Зеленский сообщает, что утвердил план ударов по России на июнь.

Пентагон обвинил Зеленского в срыве мира с Россией

Американское оборонное ведомство обвинило Владимира Зеленского в срыве мирных соглашений. Согласно информации из доклада, который был отправлен в Конгресс, именно Зеленский выступает против подписания мирного соглашения, объясняя это невозможностью территориальных уступок.

— Встречи на высоком уровне не привели к прекращению огня или заключению мирного соглашения, а переговоры зашли в тупик из-за территориальных споров и вопросов гарантий безопасности. Зеленский продолжал заявлять, что Украина не уступит территории России и что ей необходимы гарантии безопасности и надёжный, прочный мир. Россия по-прежнему отказывалась предоставлять Украине гарантии безопасности, — говорится в документе.

Кроме того, сделана оценка вооружённых формирований Украины. Дела у них плохи. Преимущество за Россией. Что важно, по оценке генерального инспектора Пентагона, у Москвы преимущество в численности личного состава, артиллерии, ракетам, авиабомбам и дронам. И это при отсутствии мобилизации в России и западной помощи Киеву.

Авторы Даниил Черных