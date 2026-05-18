Бриллианты, гулянки в Крыму и дети на продажу: Что грозит жене Зеленского за миллиарды «Квартала» Оглавление Кто подставил Владимира Зеленского Сядет ли Елена Зеленская? Квартиры, фирмы и крымская недвижимость Cartier, люкс и торговля детьми На Украине в высшем руководстве страны скандал за скандалом. НАБУ и САП расследуют уголовные дела среди ближайшего окружения Зеленского и уже подобрались к его жене Елене — появились новости о её возможном скором аресте. Подробности — на Life.ru. 18 мая, 12:42

Кто подставил Владимира Зеленского

В минувшее воскресенье стало известно, что украинские правоохранительные органы могут арестовать супругу главы киевского режима Елену Зеленскую. По данным РИА «Новости», НАБУ и САП завершают расследование и к ней у следователей накопились вопросы.

— Поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым, — сообщило агентство, ссылаясь на собственный источник.

Напомним, скандал случился на фоне двух событий: задержания бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и откровенного интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону. Оба этих события больно ударили по репутации главы киевского режима.

Сядет ли Елена Зеленская?

В НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) заявили, что сообщение является частью кампании по дискредитации президента Зеленского. В САП (Специальная антикоррупционная прокуратура) призвали проверять источники этой информации.

При этом, по данным украинского блогера Анатолия Шария, следственные мероприятия в отношении ближайшего окружения главы Незалежной ведутся. По его словам, голос Елены Зеленской зафиксирован на плёнках Миндича, а кроме того, жена президента принимала непосредственное участие в проекте строительства домов для верхушки режима.

Это дело кооператива «Династия», фигурантом которого стал бывший глава офиса президента Андрей Ермак. Напомним, на прошлой неделе детективы НАБУ вручили ему подозрение, задержали и поместили в СИЗО, назначив залог в 140 млн гривен (около 300 млн рублей). Согласно данным украинской прессы, на этом проекте было отмыто 460 млн грн (около миллиарда рублей).

Впрочем, в скорую посадку Зеленской и в России верят не все. Как заметил Life.ru бывший депутат Верховной рады Олег Царёв, подобные публикации являются частью кампании по оказанию давления на самого Владимира Зеленского в условиях передела власти и борьбы за доступ к финансовым потокам.

— По закону, конечно же, самого Зеленского надо арестовать. На президента должен распространяться иммунитет, но в антикоррупционной вертикали есть НАБУ, есть антикоррупционная прокуратура и есть антикоррупционный суд. И этот антикоррупционный суд может рассмотреть вопрос о том, что полномочия Зеленского истекли, и принять решение о его аресте, — заявил политик.

Именно поэтому, по словам бывшего нардепа, бывший комик, контролирующий армию и силовые структуры, не допустит ареста своей супруги.

Квартиры, фирмы и крымская недвижимость

Сообщения, что в отношении Елены Зеленской ведётся оперативная работа, похожи на правду. Первая леди Украины является держателем большого количества активов на Украине. Например, у неё были три киевские квартиры площадью 129,8, 300 (на паях с жёнами братьев Шефир) и 337,8 кв. метра и недвижимость в крымской Ливадии.

В крымских апартаментах, кстати, по свидетельству бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, супруги часто собирали весёлые компании с большим количеством алкоголя и запрещённых веществ. Самое забавное — уже после 2014 года. То есть тогда, когда Крым стал российским. Видимо, в то время будущего главу Незалежной, неоднократно выступавшего перед солдатами ВСУ в Донбассе, это никак не смущало.

Кроме того, супруга президента после избрания мужа в 2019 году оказалась владелицей целого ряда украинских и зарубежных фирм. Она — конечный бенефициар студии «Квартал-95», владелица украинской «Зелари фиш» (переработка и консервирование, торговля рыбой, ракообразными и моллюсками) и фирмы в Белизе (Центральная Америка) Film Heritage Inc., которая занимается производством фильмов.

К Елене Зеленской перешла доля мужа в кипрской компании Aldorante Limited. Фирма попала в поле зрения украинской общественности после того, как в 2016 году стала собственником элитной киевской квартиры площадью 270 квадратов, в которой сейчас живёт семья президента. На то время покупка обошлась фирме примерно в 750 тыс. долларов.

Cartier, люкс и торговля детьми

Отдельно стоит упомянуть скандалы с первой леди, как минимум демонстрирующие её любовь к роскошной жизни, а также цинизм и самоуверенность.

В Незалежной благотворительный фонд Елены Зеленской обвиняли в причастности к торговле детьми на Украине. Якобы в стране до сих пор работает ряд западных организаций, которые занимаются вывозом несовершеннолетних украинцев за рубеж, и после этого отследить их судьбу невозможно. Часть этих детей могла попасть в распоряжение педофилов, изготовителей порнографии и чёрных трансплантологов. По данным только за 2023 год, из республики вывезли более 10 тыс. ребят.

В США разразился скандал после похода Зеленской в нью-йоркский бутик ювелирных украшений Cartier. Там, пока муж выпрашивал очередные деньги у американских налогоплательщиков, она накупила бриллиантов на сумму более миллиона долларов. Местные СМИ писали, что жена президента надменно хамила в бутике и требовала уволить персонал за недостойное с ней обращение.

А в прошлом году Елену Зеленскую папарацци поймали в швейцарских Альпах, в Санкт-Морице, в одном из самых роскошных отелей знаменитого горнолыжного курорта — Badrutt`s Palace. При этом там она занимала самый дорогой номер стоимостью 7,5 тыс. долларов в сутки (550 тыс. рублей по текущему курсу). К нему прилагался роскошный раритетный лимузин Rolls Royce Phantom VI с личным водителем.

Позже выяснилось, что первая леди там не впервые и в целом любит отдыхать в этом отеле, принадлежащем беглому российскому олигарху Георгию Беджамову. На Украине этот вояж назвали «пиром во время чумы».

Авторы Евгений Кузнецов