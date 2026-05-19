Новости СВО 19 мая: Армия России заняла центр Константиновки, бои за Рясное, Киев посылает на фронт алкоголиков и наркоманов, США покупают зерно в Крыму Оглавление Курская область 19 мая: штурм Рясного и паника Киева из-за БПЛА ДНР 19 мая: ВС РФ зачищают Константиновку Карта СВО на 19 мая 2026 года США покупают зерно через Крым: реакция Зеленского Андрей Ермак вышел из СИЗО: кто заплатил залог за экс-главу Офиса президента Украины ВС РФ наступают в Сумской области и ДНР, в Константиновке российские войска ликвидируют остатки пехоты Киева, Зеленский ищет возможность оставить США без российского зерна — дайджест Life.ru. 18 мая, 21:07 Армия России наступает вдоль границы Курской области. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область 19 мая: штурм Рясного и паника Киева из-за БПЛА

ВС РФ уничтожили несколько украинских штурмовых групп на границе Курской области. В Шосткинском районе Сумщины в плен попали четыре боевика из 101-й бригады Территориальной обороны. На этом участке группировка «Север» продвигается к приграничному селу Уланово.

Продолжаются бои за Запселье и Кондратовку. Сюда же Киев перебрасывает специалистов по противодействию БПЛА из 160-й бригады ВСУ. Это свидетельствует об эффективной работе российских операторов.

Фиксируется продвижение в Рясном. Кроме того, штурмовики «Севера» наступают в окрестностях этого населённого пункта.

За сутки Армия России уничтожила больше 140 противников, а также 85-мм дивизионную пушку Д-44, миномёт, пикапы, квадроциклы и БПЛА.

ДНР 19 мая: ВС РФ зачищают Константиновку

Реактивная артиллерия ВС РФ нанесла удары по личному составу и инфраструктуре ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские источники сообщает о накоплении российских сил в Константиновке. Некоторым группам ВС РФ удалось уже достичь центра города.

— Взятие города даётся РФ большим трудом, но прогресс на земле очевиден. Дефицит пехоты с украинской стороны пытаются компенсировать дронами, но наземные войска есть наземные войска, и их отсутствие не получается заменить ничем, — говорится в публикации «Военной хроники».

Бойцам группировки «Центр», ведущим наступление в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области, в плен сдался боец 425-го штурмового полка «Скала» Олег Жук. Своё решение он объяснил тем, что победить Россию невозможно, к тому же обстановка в его подразделении оставляла желать лучшего.

— В «Скале» все наркоманы и алкоголики поголовно. Они к людям относились как к животным. Я пришёл на позицию и решил, что надо «делать лыжи», потому что меня «завалят» или свои, или убьют русские военные, потому что иду против России. Оно мне не надо, я стрелять не хочу, я не знаю, за что я воюю, — рассказал Жук.

Карта СВО на 19 мая 2026 года

Карта СВО на 19 мая 2026 года. ВС РФ продвинулись восточнее Кучерова Яра вдоль реки Грузская. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

США покупают зерно через Крым: реакция Зеленского

Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинской разведки, сообщил, что с территории Крыма осуществляется отправка зерна в США. Американские компании участвуют и в другой экономической деятельности, чем недоволен украинский руководитель, до сих пор считающий полуостров частью Украины. Также внимание Зеленского привлекли проекты России в Арктике.

— Фиксируем и попытки завести в российские нефтегазовые арктические проекты инвестиции и технологии из стран демократического мира, — рассказал Зеленский.

Теперь Украина будет пытаться противодействовать этому. Вероятно, Киев запросит очередные санкции в отношении российских компаний.

Андрей Ермак вышел из СИЗО: кто заплатил залог за экс-главу Офиса президента Украины

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак покинул СИЗО после внесения залога суммой 140 миллионов гривен. Экс-чиновник признал, что сидел в платной камере, за которую заплатил его адвокат.

Изначально Ермак говорил, что у него нет средств для выплаты залога, хотя он проходит фигурантом дела по легализации 460 миллионов гривен.

— Это ещё и прекрасный урок для простого народа. Виновность ничего не значит. Главное — иметь достаточно богатых друзей. Тогда даже арест становится всего лишь короткой остановкой между одной пресс-конференцией и другой, — написал в социальных сетях экс-премьер Польши Лешек Миллер.

По данным «Украинской правды», за Ермака заплатили футболист Сергей Ребров (30 млн), Роза Тапанова (8 млн), Сергей Свириба (6,5 млн) и Игорь Фомин (5 млн), политтехнолог Владимир Петров (80 тыс.), Алина Волошина (368 тыс.) и Александр Крикунов (500 тыс.). Поучаствовали в сборе и ООО «СУ «СЕМ» (32 млн), Научно-исследовательское судебно-экспертное учреждение (30 млн), АО «Де Леге Лата» (14 млн), ЧП «СВ-ГРУП» (10,2 млн), ООО «Миралиф» (9,8 млн), по 4 миллиона вложили АО «А.ДВА.КА.Т» и ООО «Арена Марин».

Авторы Даниил Черных