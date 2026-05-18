Новости СВО 18 мая: Армия России штурмует промзону Константиновки, наступление на Бачевск и Бударку, жена Зеленского на грани тюрьмы Оглавление Сумская область 18 мая: бои в лесах на пути к Бачевску Харьковская область 18 мая: продвижение к Бударке Запорожская область 18 мая: наступление на Лесное ДНР 18 мая: штурм промзоны в Константиновке Карта СВО на 18 мая 2026 года Жену Зеленского хотят арестовать Европе не нужна сталь с Украины ВС РФ продвигаются в Запселье, ведут бои в лесах Запорожья, режут оборону ВСУ у Константиновки, «Север» клиньями входит в Сумскую область, ЕС отказывается от стали с Украины — дайджест Life.ru. 17 мая, 21:07 Армия России наступает в ДНР и Сумской области. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Сумская область 18 мая: бои в лесах на пути к Бачевску

Бойцы «Севера» зачищают от ВСУ лесные массивы в Шосткинском районе. На этом участке Армия России сейчас наступает в сторону Бачевска.

— В Сумском районе области наши штурмовики продвинулись на 19 участках до 600 метров. В ходе решительных действий наши штурмовики продвинулись в Запселье и окрестностях населённых пунктов. Бои за село продолжаются, — говорится в сообщении канала «Северный ветер».

Харьковская область 18 мая: продвижение к Бударке

На севере Харьковской области Армия России атакует ВСУ в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчья, а также в Волоховке и Караичном.

— Анализ некрологов украинских националистов показал, что в первой половине мая в районе сёл Алисовка и Высокая Яруга существенные потери понесла 58-я мотопехотная бригада ВСУ, — пишет «Северный ветер».

Запорожская область 18 мая: наступление на Лесное

На западе области подразделения Армии России вклиниваются в оборону врага. ВСУ оттеснили из блиндажей в районах Воздвиженки, Верхней Терсы и Комсомольского.

— На северном участке подразделения группировки «Восток» наступают северо-западнее Александрограда, ведя бои в лесном массиве за реку Волчья в сторону села Лесное, — сообщает канала «Воин DV».

ВС РФ ведут бои с украинскими боевиками в Степногорске. Обстановка в посёлке остаётся напряжённой, стрелковые столкновения идут к югу от квартала многоэтажек.

— Кроме того, по нашим данным, значительно усложнилась ситуация восточнее от него: ВСУ атакуют у Щербаков и в сторону Пятихаток, бои идут в окрестностях Степового, — пишет «Рыбарь».

Самоходная артиллерия наносит удары по личному составу ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 18 мая: штурм промзоны в Константиновке

Подразделения 150-й дивизии и 4-й бригады приступили к штурму промзоны в Константиновке, сообщает военный аналитик Анатолий Радов.

На северо-западе города наша армейская авиация бьёт по дамбе, пытаясь затопить территорию до реки Кривой Торец. Ранее ВС РФ удалось поразить дамбы Хрущёвского пруда и Молочарки и значительно усложнить противнику переброску резервов.

— Также российская пехота пробивается восточнее, чтобы взять под контроль участок на возвышенности и разрезать украинскую оборону, — поделился экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв.

Карта СВО на 18 мая 2026 года

Карта СВО на 18 мая 2026 года. ВС РФ расширяют зону контроля на пути к Славянску. Фото © Telegram / divgen

Жену Зеленского хотят арестовать

Против жены Владимира Зеленского — Елены Зеленской — начали расследование из-за её причастности к коррупционным схемам. Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура готовят арест «первой леди», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

— Поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым, — пишет СМИ.

По информации источника, президенту Украины известно о расследовании. Поэтому Зеленский усилил охрану своей семьи и пытается торговаться с западными странами.

Европе не нужна сталь с Украины

Евробюрократы хотят сократить квоты на импорт стали на 47% и ввести пошлину в 50% на поставки сверх лимита с 1 июля. Новые торговые правила затронут и Украину. Соглашение о свободной торговле с ЕС Киеву не поможет.

— Еврокомиссия предлагает установить для Украины беспошлинную квоту всего в 713 тысяч тонн. При этом в прошлом году украинские компании экспортировали в ЕС 2,65 млн тонн стали, — сообщает Financial Times.

Украинские чиновники предупреждают своих европейских коллег, что удар по металлургии лишит страну одного из главных источников валютной выручки. А это значит, что понадобится ещё больше денег от ЕС.

