Новости СВО на 17 мая: ВС РФ взяли Кутьковку и входят в Бачевск, штурм Тихоновки, разгром ВСУ у Новой Слободы, США отлучили Киев от помощи

ВС РФ заняли два населённых пункта в Харьковской области, дороги в Красный Лиман под огневым контролем России, таран «Севера» на Бачевск, американские чиновники поручили Европе вооружать Украину — дайджест Life.ru. 16 мая, 21:07 Армия России продвинулась на восточном берегу Оскола.

Сумская область 17 мая: бросок на Бачевск

Группировка «Север» продолжает двигаться в сторону Бачевска — села в Шосткинском районе Сумской области. На пути ВС РФ зачищают обширные лесные массивы от украинских боевиков.

Командование ВСУ вынуждено перемещать миномётчиков и операторов дронов глубже на подконтрольную Киеву территорию. В основном в окрестности села Новая Слобода.

В Сумском районе региона «северяне» ведут бои в Кондратовке и Запселье, а также в окрестностях этих населённых пунктов.

— Из лесного массива северо-западнее Большой Рыбицы враг предпринял попытку контратаки в направлении наших передовых позиций у Запселья. В результате огневого воздействия все украинские боевики уничтожены, — пишут авторы канала «Северный ветер».

Харьковская область 17 мая: ВС РФ взяли Боровую и Кутьковку

В Двуречанском районе Харьковской области бойцы группировки «Запад» взяли под контроль село Кутьковка. Населённый пункт находится севернее Купянска. До начала боевых действий в нём жило около 670 человек.

— Захват Кутьковки может улучшить положение российских войск для дальнейшего давления на соседние населённые пункты и для расширения плацдарма в северо-западной части Купянского направления, — поделился военный корреспондент Александр Коц.

Также поступает информация о контроле ВС РФ над посёлком Боровая. Населённый пункт расположен на левом берегу реки Оскол в Изюмском районе области.

— В перспективе контроль над этим посёлком позволит обезопасить южные подступы к Купянску и создаст предпосылки для наступления на город Изюм — третий по величине населённый пункт Харьковской области и важнейший логистический узел ВСУ, — сообщил Коц.

Расчёт БПЛА «Князь Вещий Олег» 18-й общевойсковой армии обнаружил пункт управления беспилотниками ВСУ, а артиллеристы ударили по выявленной цели. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 17 мая: бои у Краматорска

У ВСУ осталась последняя дорога, ведущая в Красный Лиман из Славянска. Остальные маршруты в город — под огневым контролем Армии России. На окраинах города продолжаются бои. ВС РФ стараются охватить Красный Лиман с северной стороны, где сейчас идут бои рядом с населённым пунктом Пришиб.

На Славянско-Краматорском направлении наши бойцы зашли в Тихоновку. Село находится по направлению к Краматорску.

— Теперь штурмовики группировки «Юг» приступили к штурмовым действиям в самой Тихоновке, атакуя позиции ВСУ в восточной части, — сообщается в канале «Военкоры Русской весны».

Западные аналитики подсчитали количество бомб, сброшенных авиацией России за последние три месяца по всей линии фронта. На участке в 150 километров наша авиация использовала свыше 6,6 тысячи боеприпасов.

— Наибольшая концентрация и 80–90% точности прилётов приходится на район Гуляйполя в Запорожской области. Затем по нисходящей следуют подступы с Славянску (около 60%), окрестности Новопавловки к западу от Покровска (около 30%) и окрестности Доброполья к северу от Покровска (20%), — пишет «Военный осведомитель».

Карта СВО на 17 мая 2026 года

Карта СВО на 17 мая 2026 года. ВС РФ освободили Кутьковку. Фото © divgen

Украина больше не получит военную помощь от США

Украине не стоит надеяться на новый пакет помощи от Вашингтона. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайан Маст.

Американский чиновник подчеркнул, что ответственность за снабжение украинской армии должна взять Европа. Ведь конфликт идёт у неё «на заднем дворе».

— Я не верю, что вы увидите новый американский пакет помощи Украине — на 6 миллиардов долларов, 60 миллиардов или любую другую сумму, — сказал Маст.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон продолжит снабжать Украину разведывательной информацией и разрешит продажу Киеву оружия.

Авторы Артём Артёмов