Серия взрывов вновь прогремела в Кропивницком

В городе Кропивницком в центральной части Украины произошла серия взрывов во время действия воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

По данным издания, взрывы прогремели в административном центре Кировоградской области. Режим воздушной тревоги к этому моменту продолжал действовать на всей территории Украины.

Ранее в украинских регионах уже неоднократно фиксировали серию взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. В частности, сообщения о взрывах поступали из Киева, Сум, Черкасс и Хмельницкой области. В Киеве прогремело сразу несколько взрывов во время воздушной тревоги. Незадолго до этого Воздушные силы Украины публиковали предупреждение о возможном запуске ракеты «Орешник».