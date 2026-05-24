Ещё в трёх областях Украины прогремели взрывы

На Украине гремят взрывы в Сумах, Черкассах и в Хмельницкой области. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

На данный момент на всей территории Украины действует воздушная тревога. Подробности не приводятся.

А ранее украинские медиа сообщили об ударе ракеты «Орешник» по объекту в городе Белая Церковь под Киевом. Местные паблики опубликуют видео с разных ракурсов и утверждают, что на кадрах именно этот ракетный комплекс. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.