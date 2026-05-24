24 мая, 02:07

Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности РФ на Украине

Обложка © X / Poland MOD

Польша подняла в воздух дежурные истребители на фоне активности российской дальней авиации на Украине. Об этом сообщает оперативное командование Вооружённых сил Польши.

«В соответствии с действующими процедурами Оперативное командование Вооружённых сил привело в боевую готовность имеющиеся в его распоряжении силы и средства. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационная разведка приведены в состояние боевой готовности», — говорится в заявлении.

Согласно командованию, эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства, прежде всего в районах, прилегающих к потенциально опасным зонам. В ведомстве также добавили, что они продолжают следить за развитием ситуации.

В то же время на 32-й авиабазе в Ласке приземлились первые три американских истребителя F-35, поставленные Польше в рамках контракта с США. Бортовые номера 3509, 3510 и 3511 принадлежат машинам, которые прибыли из американского штата Техас и уже получили в Польше обозначение «Гусары». Согласно главе Минобороны, до конца года в стране будет 14 истребителей F-35.

Тимур Хингеев
