Подоляк назвал возможные сроки завершения активных боёв на Украине

Осенью активная фаза боевых действий на Украине может завершиться. Такой прогноз озвучил советник офиса президента Михаил Подоляк. Других подробностей представитель власти не сообщил. Его слова приводит Telegram-канал INSIDER UA.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о возможных проблемах украинского лидера с наркотиками. Он заявил, что Мендель не обладает ценной информацией и не является значимой фигурой в политическом процессе. Подоляк назвал её слова спекулятивными слухами в «жёлтом формате», которые активно тиражировались в начале войны, и фактически отверг их как не имеющие под собой оснований, попытавшись таким образом минимизировать резонанс от откровений экс-представительницы офиса президента.