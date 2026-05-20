Проведение президентских выборов на Украине возможно весной 2027 года, но только при условии, что Россия согласится на завершение активной фазы конфликта по линии фронта. Об этом заявил советник офиса президента Михаил Подоляк в интервью украинскому YouTube-каналу «Апостроф TV».

«Выборы... могут состояться весной 2027 года», — сказал Подоляк.

По его словам, Москва может пойти на заморозку боёв, если украинским военным удастся дальнобойными ударами вывести из строя половину российского экспорта энергоносителей. Он заметил, что на подготовку выборов после прекращения огня требуется минимум три месяца. Подоляк при этом считает, что условия для подобного развития событий не сформируются минимум до зимы текущего года.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президентских выборов на Украине не будет, пока существует режим киевского главаря Владимира Зеленского, которого полностью контролируют американцы и британцы. По его словам, выборы в этом году возможны только при одном условии: если режим Зеленского заменят на другой — так, как американцы привыкли заменять режимы, и другого выхода нет.