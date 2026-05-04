Президентских выборов на Украине не будет, пока существует режим Владимира Зеленского. Американцы и британцы полностью контролируют экс-комика и определяют его политику. Об этом в интервью рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Выборы пройдут в этом году только при одном условии: если режима Зеленского не будет. То есть его заменят на какой-то другой режим. Заменят таким образом, каким американцы привыкли заменять режимы. Другого выхода нет», — отметил политик в интервью RT.

Экс-премьер Украины Азаров о выборах в Незалежной. Видео © RT

Азаров склоняется к версии, что когда Зеленский станет не нужен покровителям, ему выдвинут обвинения и посадят в тюрьму. Сценарий напоминает судьбу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Но это произойдёт не скоро, считает экс-премьер.

Бывший глава правительства подчеркнул, что другого механизма смены режима на Украине сейчас не существует. У этого режима есть хозяева: американцы и в какой-то степени британцы. Они определяют политику. В их планы не входит смена режима.

Ранее экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент США Дональд Трамп способен применить так называемые «плёнки Миндича» против Зеленского. Политолог уверен, что американский лидер готов устранить киевского главаря. По его мнению, Трамп уже не скрывает усталости от Зеленского.