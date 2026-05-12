На Украине проводится кампания по свержению Зеленского, заявил политолог

Доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев выразил мнение, что на Украине сейчас проводится целенаправленная кампания по отстранению от власти Владимира Зеленского. По его словам, синхронные информационные атаки на главаря киевского режима и его окружение выглядят неслучайно.

Политолог в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель Такеру Карлсону и новости о предъявлении обвинений Андрею Ермаку появились в одно время.

«Думаю, это организованная кампания», — заявил он.

По мнению эксперта, её цель — не обязательно немедленное отстранение, но как минимум осложнение для Зеленского будущих президентских выборов. Когда конфликт завершится (мирным соглашением или иным путём), на Украине проведут голосование. И эта акция должна не дать нынешнему лидеру участвовать в выборах или, по крайней мере, победить на них.

Напомним, что Андрей Ермак покинул пост главы офиса Владимира Зеленского 28 ноября 2025 года. Его отставке предшествовал громкий коррупционный скандал. Речь идёт о публикации «плёнок Миндича» — записей разговоров в квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского». В этих диалогах обсуждались схемы хищений и способы давления на антикоррупционные органы. После публикации материалов ситуация вокруг Ермака резко обострилась. 11 мая 2026 года НАБУ провело следственные действия в отношении бывшего чиновника. Обыски прошли в его офисе и дома.

Юлия Мендель, в свою очередь, дала интервью журналисту Такеру Карлсону. В ходе беседы она рассказала, что глава киевского режима в ходе переговоров в Стамбуле с российской делегацией в 2022 году согласился отдать Донбасс ради прекращения боевых действий. А также намекнула на наркозависимость экс-комика.