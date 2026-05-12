12 мая, 10:39

Коттеджный городок, «прачечная» и $10,5 млн: Дело Ермака обрастает новыми обвинениями

НАБУ предъявило обвинения ещё шести фигурантам по делу Ермака

Обложка © ТАСС / Jose Luis Magana

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о новых обвинениях по делу о коррупции, в котором фигурирует бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. По данным НАБУ, обвинения предъявлены ещё шести фигурантам. Среди них есть бывший заместитель премьер-министра Украины.

Ведомство не уточнило имя экс-вице-премьера. Однако украинские СМИ ранее связывали с этим делом Алексея Чернышова, который уже проходит обвиняемым по другому коррупционному эпизоду. Также среди обвиняемых упоминается бизнесмен, причастный к «Миндичгейту». По данным украинских медиа, речь может идти о Тимуре Миндиче.

По версии НАБУ, в 2020 году тогдашний министр развития общин и территорий Украины решил построить частный коттеджный городок со спа-комплексом в селе Козин Киевской области. В качестве будущих соседей и соинвесторов он привлёк людей с большим влиянием на политические и экономические процессы.

В НАБУ заявили, что строительство велось через жилищно-строительный кооператив, подконтрольный экс-министру. Финансирование поступало из нескольких источников, включая средства от компаний с признаками фиктивности и наличные, связанные с так называемой «прачечной».

Антикоррупционные органы считают, что через эту схему могли отмываться деньги, в том числе связанные с «Энергоатомом». Всего, по данным НАБУ, за 2021–2025 годы подозреваемые отмыли более 460 миллионов гривен, или около 10,5 миллиона долларов.

«Вы слышали там голос Ермака?» Защита экс-главы офиса Зеленского отрицает вину в отмывании денег

Напомним, Андрей Ермак покинул пост главы офиса Владимира Зеленского 28 ноября 2025 года. Его отставке предшествовал громкий коррупционный скандал. Речь идёт о публикации «плёнок Миндича» — записей разговоров в квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского». В этих диалогах обсуждались схемы хищений и способы давления на антикоррупционные органы. После публикации материалов ситуация вокруг Ермака резко обострилась. 11 мая 2026 года НАБУ провело следственные действия в отношении бывшего чиновника. Обыски прошли в его офисе и дома. После этого Ермаку вручили подозрение от НАБУ и САП по делу о легализации денег. Суд уже арестовал землю и недостроенные объекты на 14 миллионов гривен.

Николь Вербер
