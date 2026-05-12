Коттеджный городок, «прачечная» и $10,5 млн: Дело Ермака обрастает новыми обвинениями
НАБУ предъявило обвинения ещё шести фигурантам по делу Ермака
Обложка © ТАСС / Jose Luis Magana
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о новых обвинениях по делу о коррупции, в котором фигурирует бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. По данным НАБУ, обвинения предъявлены ещё шести фигурантам. Среди них есть бывший заместитель премьер-министра Украины.
Ведомство не уточнило имя экс-вице-премьера. Однако украинские СМИ ранее связывали с этим делом Алексея Чернышова, который уже проходит обвиняемым по другому коррупционному эпизоду. Также среди обвиняемых упоминается бизнесмен, причастный к «Миндичгейту». По данным украинских медиа, речь может идти о Тимуре Миндиче.
По версии НАБУ, в 2020 году тогдашний министр развития общин и территорий Украины решил построить частный коттеджный городок со спа-комплексом в селе Козин Киевской области. В качестве будущих соседей и соинвесторов он привлёк людей с большим влиянием на политические и экономические процессы.
В НАБУ заявили, что строительство велось через жилищно-строительный кооператив, подконтрольный экс-министру. Финансирование поступало из нескольких источников, включая средства от компаний с признаками фиктивности и наличные, связанные с так называемой «прачечной».
Антикоррупционные органы считают, что через эту схему могли отмываться деньги, в том числе связанные с «Энергоатомом». Всего, по данным НАБУ, за 2021–2025 годы подозреваемые отмыли более 460 миллионов гривен, или около 10,5 миллиона долларов.
Напомним, Андрей Ермак покинул пост главы офиса Владимира Зеленского 28 ноября 2025 года. Его отставке предшествовал громкий коррупционный скандал. Речь идёт о публикации «плёнок Миндича» — записей разговоров в квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского». В этих диалогах обсуждались схемы хищений и способы давления на антикоррупционные органы. После публикации материалов ситуация вокруг Ермака резко обострилась. 11 мая 2026 года НАБУ провело следственные действия в отношении бывшего чиновника. Обыски прошли в его офисе и дома. После этого Ермаку вручили подозрение от НАБУ и САП по делу о легализации денег. Суд уже арестовал землю и недостроенные объекты на 14 миллионов гривен.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.