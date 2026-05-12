«Вы слышали там голос Ермака?» Защита экс-главы офиса Зеленского отрицает вину в отмывании денег
Адвокат Ермака Фомин назвал претензии НАБУ необоснованными
© ТАСС / EPA / MARTIAL TREZZINI
Адвокат бывшего руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака выступил с опровержением обвинений со стороны НАБУ. Игорь Фомин назвал дело сфальсифицированным на фоне общественного давления.
«Не нужно быть профессиональным юристом, чтобы спросить себя: чьи средства должен был отмывать Ермак в каком-нибудь строительстве?» — заявил адвокат Фомин.
Защитник также указал на отсутствие прямых доказательств: по его словам, ни на одной из публичных записей так называемых «плёнок Миндича» голоса его подзащитного не звучит.
«Вы там слышали голос господина Ермака где-нибудь, хоть раз?» — заявил Фомин.
Напомним, Андрей Ермак покинул свой пост 28 ноября 2025 года. Отставке предшествовал громкий коррупционный скандал, связанный с публикацией так называемых плёнок Миндича (записей разговоров в квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского»). В этих диалогах обсуждались схемы хищений и методы давления на антикоррупционные органы. 11 мая 2026 года НАБУ провело следственные действия в отношении Ермака. Обыски прошли в его офисе и дома. После этого бывшему чиновнику вручили подозрение от НАБУ и САП по делу о легализации денег. Суд уже арестовал землю и недострои на 14 млн гривен по делу Ермака.
