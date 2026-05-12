«Вы слышали там голос Ермака?» Защита экс-главы офиса Зеленского отрицает вину в отмывании денег

Адвокат бывшего руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака выступил с опровержением обвинений со стороны НАБУ. Игорь Фомин назвал дело сфальсифицированным на фоне общественного давления.

«Не нужно быть профессиональным юристом, чтобы спросить себя: чьи средства должен был отмывать Ермак в каком-нибудь строительстве?» — заявил адвокат Фомин.

Защитник также указал на отсутствие прямых доказательств: по его словам, ни на одной из публичных записей так называемых «плёнок Миндича» голоса его подзащитного не звучит.

«Вы там слышали голос господина Ермака где-нибудь, хоть раз?» — заявил Фомин.