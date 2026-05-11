НАБУ проводит следственные действия с Ермаком в Киеве

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) осуществляет следственные действия, в которых, по всей видимости, фигурирует бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Выглядит так, что НАБУ вручает подозрение кому-то очень похожему на одного великого мага. Сразу сделаю ремакрку, что пока нет подтверждения о предъявлении подозрения. Возможно, это просто обыск», — написал парламентарий в Telegram-канале.