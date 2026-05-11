День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 17:32

НАБУ проводит следственные действия с Ермаком в Киеве

Нардеп Железняк: НАБУ вручает подозрение бывшему главе ОП Украины Ермаку

Обложка © Telegram /yzheleznyak

Обложка © Telegram /yzheleznyak

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) осуществляет следственные действия, в которых, по всей видимости, фигурирует бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

НАБУ проводит следственные действия с Ермаком. Видео © Telegram / Украина новости 24

«Выглядит так, что НАБУ вручает подозрение кому-то очень похожему на одного великого мага. Сразу сделаю ремакрку, что пока нет подтверждения о предъявлении подозрения. Возможно, это просто обыск», — написал парламентарий в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно Ермака в окружении толпы людей в гражданской одежде.

НАБУ обыскало квартиру с золотым унитазом в рамках связанного с Ермаком дела
НАБУ обыскало квартиру с золотым унитазом в рамках связанного с Ермаком дела

Напомним, Андрей Ермак возглавлял офис Владимира Зеленского с февраля 2020 года. В ноябре прошлого года он лишился поста на фоне громкого энергетического коррупционного скандала — в его кабинете прошли обыски, но уголовное дело так и не завели. В начале марта появилась информация, что экс-чиновник спустя несколько месяцев после отставки нашёл применение своим навыкам, вернувшись к адвокатской деятельности.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Андрей Ермак
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar