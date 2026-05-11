НАБУ проводит следственные действия с Ермаком в Киеве
Нардеп Железняк: НАБУ вручает подозрение бывшему главе ОП Украины Ермаку
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) осуществляет следственные действия, в которых, по всей видимости, фигурирует бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Выглядит так, что НАБУ вручает подозрение кому-то очень похожему на одного великого мага. Сразу сделаю ремакрку, что пока нет подтверждения о предъявлении подозрения. Возможно, это просто обыск», — написал парламентарий в Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно Ермака в окружении толпы людей в гражданской одежде.
Напомним, Андрей Ермак возглавлял офис Владимира Зеленского с февраля 2020 года. В ноябре прошлого года он лишился поста на фоне громкого энергетического коррупционного скандала — в его кабинете прошли обыски, но уголовное дело так и не завели. В начале марта появилась информация, что экс-чиновник спустя несколько месяцев после отставки нашёл применение своим навыкам, вернувшись к адвокатской деятельности.
