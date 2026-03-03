Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 09:59

Уволенный с поста главы офиса Зеленского Ермак нашёл новое применение своим талантам

Обложка © ТАСС / ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ТАСС / ЕРА

Бывший руководитель офиса киевского главаря Владимира Зеленского нашёл применение своим навыкам спустя несколько месяцев после увольнения. Андрей Ермак вернулся к юридической практике. Об этом пишет «Страна.ua».

Он стал руководителем одного из комитетов Национальной ассоциации адвокатов Украины. Направление работы — компенсационные механизмы и евроинтеграционное правовое обеспечение восстановления страны.

Зеленский заявил о личных причинах увольнения Ермака
Зеленский заявил о личных причинах увольнения Ермака

Напомним, Ермак возглавлял офис Зеленского с февраля 2020-го. В ноябре прошлого года он покинул пост на фоне громкого коррупционного скандала в энергетической сфере. В его кабинете прошли обыски, но уголовное дело так и не возбудили. Другие подробности нового назначения пока не раскрываются.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Андрей Ермак
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar