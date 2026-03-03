Уволенный с поста главы офиса Зеленского Ермак нашёл новое применение своим талантам

Бывший руководитель офиса киевского главаря Владимира Зеленского нашёл применение своим навыкам спустя несколько месяцев после увольнения. Андрей Ермак вернулся к юридической практике. Об этом пишет «Страна.ua».

Он стал руководителем одного из комитетов Национальной ассоциации адвокатов Украины. Направление работы — компенсационные механизмы и евроинтеграционное правовое обеспечение восстановления страны.

Напомним, Ермак возглавлял офис Зеленского с февраля 2020-го. В ноябре прошлого года он покинул пост на фоне громкого коррупционного скандала в энергетической сфере. В его кабинете прошли обыски, но уголовное дело так и не возбудили. Другие подробности нового назначения пока не раскрываются.