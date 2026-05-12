На Украине разгорается очередной коррупционный скандал. Экс-глава офиса президента Андрей Ермак оказался в центре расследования, и в Киеве зашептались: кого же он теперь потащит за собой? Политолог Александр Дудчак уверен: вариантов немного. В беседе с Life.ru он заявил, что возможные разоблачения не затронут Владимира Зеленского в ближайшее время, поскольку западные партнёры заинтересованы в сохранении его у власти до определённого момента.

Ермаку больше некого тащить за собой. Остался единственный Зеленский. Это такие намёки — непрозрачные намёки Зеленскому на то, что «мы уже практически до тебя дошли». Александр Дудчак Политолог

При этом Дудчак назвал борьбу с коррупцией на Украине «шоу», позволяющим западным странам списывать на киевский режим миллиарды долларов. По мнению эксперта, европейцев устраивает такая схема, а Зеленского «держат в консервах» до подписания нужных документов.

Политолог также подчеркнул, что западные спецслужбы владеют компрометирующей информацией на главу киевского режима, но не торопятся её использовать, предпочитая манипулировать ею.

«Под Зеленского даже не нужно копать. У них, как говорит президент США Дональд Трамп, все карты на руках, им всё известно. Это просто манипуляция информацией, которой они обладают», — резюмировал специалист.