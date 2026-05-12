«Непрозрачные намёки»: Политолог ответил, кого за собой потащит Ермак на фоне коррупционного скандала
Политолог Дудчак: Ермаку больше некого тащить за собой, кроме Зеленского
На Украине разгорается очередной коррупционный скандал. Экс-глава офиса президента Андрей Ермак оказался в центре расследования, и в Киеве зашептались: кого же он теперь потащит за собой? Политолог Александр Дудчак уверен: вариантов немного. В беседе с Life.ru он заявил, что возможные разоблачения не затронут Владимира Зеленского в ближайшее время, поскольку западные партнёры заинтересованы в сохранении его у власти до определённого момента.
Ермаку больше некого тащить за собой. Остался единственный Зеленский. Это такие намёки — непрозрачные намёки Зеленскому на то, что «мы уже практически до тебя дошли».
При этом Дудчак назвал борьбу с коррупцией на Украине «шоу», позволяющим западным странам списывать на киевский режим миллиарды долларов. По мнению эксперта, европейцев устраивает такая схема, а Зеленского «держат в консервах» до подписания нужных документов.
Политолог также подчеркнул, что западные спецслужбы владеют компрометирующей информацией на главу киевского режима, но не торопятся её использовать, предпочитая манипулировать ею.
«Под Зеленского даже не нужно копать. У них, как говорит президент США Дональд Трамп, все карты на руках, им всё известно. Это просто манипуляция информацией, которой они обладают», — резюмировал специалист.
Напомним, Андрей Ермак покинул свой пост 28 ноября 2025 года. Отставке предшествовал громкий коррупционный скандал, связанный с публикацией так называемых плёнок Миндича (записей разговоров в квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского»). В этих диалогах обсуждались схемы хищений и методы давления на антикоррупционные органы. 11 мая 2026 года НАБУ провело следственные действия в отношении Ермака. Обыски прошли в его офисе и дома. После этого бывшему чиновнику вручили подозрение от НАБУ и САП по делу о легализации денег. Суд уже арестовал землю и недострои на 14 млн гривен по делу Ермака.
