На Украине суд арестовал землю и недострои на 14 млн гривен по делу Ермака

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) отчиталось о первых результатах расследования в отношении бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Суд наложил арест на земельные участки и объекты незавершённого строительства.

Заблокированы участки и недострои элитного жилого комплекса «Династия» в посёлке Козин (Киевская область). Общая стоимость арестованного имущества, по предварительным подсчётам, составляет около 14 миллионов гривен. Следователи уже завершили обыски по месту жительства экс-чиновника и его предполагаемых сообщников.

Напомним, Андрей Ермак покинул свой пост 28 ноября 2025 года. Отставке предшествовал громкий коррупционный скандал, связанный с публикацией так называемых «плёнок Миндича» (записей разговоров в квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют кошельком Зеленского). В этих диалогах обсуждались схемы хищений в энергетике и методы давления на антикоррупционные органы.

Сам Ермак свою вину отрицает. Следствие продолжается.