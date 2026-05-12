Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что предъявление обвинений экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку запустило масштабный коррупционный скандал. По его словам, этот скандал вызовет серьёзные потрясения не только на Украине, но и за её пределами.

«Сигнал также разойдётся и по тем международным лидерам, которые, по сути, являются соучастниками подобной отмывочной конторы под названием «Украина». Так что старт большому коррупционному скандалу дан, его развитие повлечёт за собой достаточно серьёзные потрясения не только внутри Украины, но и за её пределами», — приводит слова дипломат ТАСС.