Мирошник: Скандал с Ермаком вызовет серьёзные потрясения за пределами Украины
Обложка © Telegram /yzheleznyak
Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что предъявление обвинений экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку запустило масштабный коррупционный скандал. По его словам, этот скандал вызовет серьёзные потрясения не только на Украине, но и за её пределами.
«Сигнал также разойдётся и по тем международным лидерам, которые, по сути, являются соучастниками подобной отмывочной конторы под названием «Украина». Так что старт большому коррупционному скандалу дан, его развитие повлечёт за собой достаточно серьёзные потрясения не только внутри Украины, но и за её пределами», — приводит слова дипломат ТАСС.
Ранее офис Владимира Зеленского сдержанно прокомментировал информацию о предъявлении обвинения бывшему главе Андрею Ермаку. В настоящее время процессуальные действия по делу продолжаются, поэтому в кабинете пока не собираются давать дополнительные оценки ситуации. Напомним, НАБУ проводит следственные действия в отношении Ермака. НАБУ и САП официально объявили о подозрении в отношении Ермака в связи с предполагаемой легализацией около полумиллиарда гривен, полученных преступным путём.
