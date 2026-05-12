В офисе Зеленского ушли от ответа по обвинениям против Ермака

Офис Владимира Зеленского сдержанно прокомментировал информацию о предъявлении обвинения бывшему главе офиса Андрею Ермаку. Слова советника экс-комика Дмитрия Литвина приводит агентство РБК-Украина.

В настоящее время процессуальные действия по делу продолжаются, поэтому в офисе главаря киевского режима пока не собираются давать дополнительные оценки ситуации.

«Как мы видим, процессуальные действия всё ещё идут, поэтому пока рано давать оценки», — сказал Литвин.

Ранее украинские антикоррупционные органы сообщили о раскрытии организованной группы, которую подозревают в отмывании 10,5 миллиона долларов при строительстве элитных резиденций под Киевом. Одним из фигурантов дела стал бывший руководитель офиса Зеленского. По данным следствия, проект строительства частных домов «Династия» стартовал в 2020 году. Участники схемы планировали построить четыре резиденции для личного проживания, а финансирование скрывали через кооператив «Солнечный берег» и наличные средства.

Следователи утверждают, что строительство продолжалось с 2021 по 2025 год. После начала боевых действий работы на объектах не остановились, а график строителей, по версии следствия, сделали более жёстким.

Сам Андрей Ермак отказался комментировать расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по делу об отмывании денег. Он заявил, что не собирается давать комментарии до завершения следственных действий. Экс-глава офиса Зеленского также отверг информацию о наличии у него большого количества недвижимости.