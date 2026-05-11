Обыск у Ермака проходит около его оборудованного под офис спортзала в Киеве

Обыск, касающийся Андрея Ермака, проходит около спортзала у Дворца спорта в Киеве, который часто посещает экс-глава офиса Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Этот спортзал ранее фигурировал в репортаже журналистов, обнаруживших там Ермака и его компанию за просмотром фильма «Джентльмены удачи». Отдельно стоит отметить, что, по данным «Схем», прокурор САП Валентина Гребенюк в рамках следственных действий садилась в машину Ермака.

«К Ермаку наведались НАБУ. Проводят следственные действия. Что интересно, так это локация. Происходит все возле Дворца спорта. Там Ермак обустроил себе спортзал. как мы помним. и смотрел «Джентльменов удачи», — написал Гончаренко* в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что НАБУ проводит следственные действия в отношении Ермака. Украинские СМИ распространяют кадры, на которых, предположительно, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины заблокировали автомобиль экс-главы офиса Зеленского.

