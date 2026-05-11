Ермак отказался комментировать подозрения от НАБУ и САП по отмыванию денег
Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отказался комментировать начало расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по подозрению в отмывании денежных средств, сообщает украинское издание УНИАН.
«Я не буду сейчас ничего комментировать. Когда следственные действия завершатся, я дам комментарий. <...> У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели», — сказал Ермак.
Напомним, ранее стало известно, что НАБУ проводит следственные действия в отношении Ермака. На опубликованных кадрах видно политика в окружении толпы людей в гражданской одежде. Обыски проходят около спортзала у Дворца спорта в Киеве, который часто посещает экс-глава офиса. НАБУ и САП официально объявили о подозрении в отношении Ермака в связи с предполагаемой легализацией около полумиллиарда гривен, полученных преступным путём.
