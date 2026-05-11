Ермаку вручили подозрение от НАБУ и САП по делу о легализации денег

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) официально сообщили о подозрении в отношении экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Расследование касается предполагаемой легализации денежных средств.

Расследование связано с элитным строительством в пригороде Киева и предполагаемой легализацией около полумиллиарда гривен, полученных преступным путём. Ермаку инкриминируется часть 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины, касающаяся отмывания средств в особо крупном размере или совершенного группой лиц.

Ранее сообщалось, что НАБУ проводит следственные действия в отношении Ермака. Украинские СМИ распространяют кадры, на которых, предположительно, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины заблокировали автомобиль экс-главы офиса Зеленского.