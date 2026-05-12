Мирошник назвал ситуацию с Ермаком итогом игнорирования сигналов США Зеленским

Обложка © Telegram / МИД России

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что предъявление обвинений НАБУ и САП в адрес экс-руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака стали следствием игнорирования сигналов США в виде двух предыдущих коррупционных скандалов. Об этом сообщает ТАСС.

Он отнёс происходящее к скандалу «Миндичгейт» и указал, что попытки ограничиться кадровыми перестановками не затронули систему распределения бюджетных средств и политические практики управления. А антикоррупционные структуры на Украине находятся под влиянием Соединённых Штатов.

В офисе Зеленского ушли от ответа по обвинениям против Ермака

Напомним, НАБУ проводит следственные действия в отношении Ермака. НАБУ и САП официально объявили о подозрении в отношении Ермака в связи с предполагаемой легализацией около полумиллиарда гривен, полученных преступным путём. Высший антикоррупционный суд Украины арестовал земельные участки и объекты в Киевской области, связанные с обвиняемым чиновником. Суд поддержал ходатайство детективов НАБУ и ввёл ограничения на распоряжение активами, связанными с недостроенными объектами жилого комплекса «Династия».

