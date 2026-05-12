Суд на Украине арестовал земли и недвижимость, связанные с Ермаком

На Украине Высший антикоррупционный суд арестовал земельные участки и объекты в Киевской области, связанные с бывшим главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом говорится в заявлении НАБУ.

В заявлении ведомства отмечается, что суд поддержал ходатайство детективов НАБУ и ввёл ограничения на распоряжение активами, связанными с недостроенными объектами жилого комплекса «Династия».