Следователи НАБУ проводят обыски по месту жительства Ермака

Сотрудники НАБУ проводят обыски в квартире экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на улице Шелковичная. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«В настоящее время НАБУ проводит обыски на улице Шелковичная. Учитывая, что следователи вошли в подъезд, где находится квартира Ермака, похоже, что он дома», — написал парламентарий.