Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Следователи НАБУ проводят обыски по месту жительства Ермака

Обложка © Telegram / Залізний нардеп

Сотрудники НАБУ проводят обыски в квартире экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на улице Шелковичная. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«В настоящее время НАБУ проводит обыски на улице Шелковичная. Учитывая, что следователи вошли в подъезд, где находится квартира Ермака, похоже, что он дома», — написал парламентарий.

Дмитриев обвинил западные СМИ в игнорировании коррупции на Украине
Напомним, ранее стало известно, что НАБУ проводит следственные действия в отношении Ермака. На опубликованных кадрах видно политика в окружении толпы людей в гражданской одежде. НАБУ и САП официально объявили о подозрении в отношении Ермака в связи с предполагаемой легализацией около полумиллиарда гривен, полученных преступным путём. Сам экс-глава офиса отказался комментировать обвинения до конца следственных мероприятий.

Тимур Хингеев
