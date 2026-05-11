Дмитриев обвинил западные СМИ в игнорировании коррупции на Украине
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал информацию о расследовании НАБУ и САП в отношении экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами интересует, будут ли СМИ и дальше игнорировать коррупционные скандалы на Украине.
«Будут ли традиционные СМИ по-прежнему игнорировать коррупционный скандал на Украине — даже теперь, когда бывшему главе администрации президента Зеленского были официально выдвинуты обвинения со стороны собственных антикоррупционных органов Украины? Какой сигнал посылают эти двойные стандарты СМИ?» — пишет он в соцсети X.
Напомним, НАБУ проводит следственные действия в отношении Ермака. Обыски проходят около спортзала у Дворца спорта в Киеве, который часто посещает экс-глава офиса. НАБУ и САП официально объявили о подозрении в отношении Ермака в связи с предполагаемой легализацией около полумиллиарда гривен, полученных преступным путём. Сам экс-глава офиса отказался комментировать обвинения до конца следственных мероприятий.
