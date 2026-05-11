Гончаренко*: Улица Банковая у офиса Зеленского перекрыта силовиками

В Киеве полностью перекрыли улицу Банковую, где находится офис главаря киевского режима Владимира Зеленского и правительственные здания. Об этом в Telegram сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. По его словам, на месте десятки микроавтобусов и люди в форме.

Всё это происходит на фоне подозрения САП и НАБУ в адрес бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака. Его подозревают в отмывании 460 миллионов гривен (около 777 миллионов рублей) через элитную недвижимость.

