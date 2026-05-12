Загадочный Р1: Зеленский может стать фигурантом дела об элитных коттеджах под Киевом

Глава украинского режима Владимир Зеленский может быть стать фигурантом уголовного расследования о строительстве коттеджей премиум-класса в пригороде Киева. Об этом сообщили аналитики украинского издания «Страна.ua».

Новые фрагменты так называемых «плёнок Миндича» касаются обсуждений строительства четырёх элитных коттеджей под Киевом. В материалах расследования упоминаются несколько участников, обозначенных кодами Р2, Р3 и Р4. Среди них, по данным публикации, фигурируют бывший глава офиса президента Андрей Ермак, экс-вице-премьер Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич.

Согласно данным НАБУ, в схеме участвовало четыре заказчика, каждому из которых мог предназначаться отдельный дом, однако их личности официально не раскрываются. Аналитики издания предполагают, что под обозначением Р1 может скрываться экс-комик Зеленский.

Отмечается, что на данный момент Зеленский обладает иммунитетом от уголовного преследования, однако потенциальное дело может быть активировано после завершения его полномочий. Также высказывается версия, что материалы расследования могут использоваться как инструмент политического давления и влияния на решения власти, включая вопросы внутренней политики и антикоррупционных реформ.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о первых результатах расследования, связанного с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. В рамках дела суд наложил арест на ряд объектов недвижимости, включая земельные участки и незавершённые строительные объекты в Киевской области.