В Польшу прибыли первые три истребителя F-35 из США

На 32-й авиабазе в Ласке приземлились первые три американских истребителя F-35, поставленные Польше в рамках контракта с США. Трансляцию прибытия вело польское телевидение.

Бортовые номера 3509, 3510 и 3511 принадлежат машинам, которые прибыли из американского штата Техас и уже получили в Польше обозначение «Гусары». Посадка состоялась на 32-й базе тактической авиации в центральной части страны, где уже размещены польские истребители F-16.

Официальная церемония встречи самолётов назначена на 12 июня, несмотря на то что фактическое прибытие произошло в пятницу. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш лично встретил технику и заявил, что это лишь первая часть поставок.

«Это первые три F-35, но это не конец хороших новостей в этом году. Очередные 11 машин попадут сюда, на авиабазу в Ласке в ближайшие недели. До конца года в Польше будет 14 F-35», — сказал глава польского минобороны.

Новые самолёты планируется распределить между авиабазой в Ласке и 21-й тактической авиабазой в Свидвине. Контракт предусматривает поставку 32 F-35, а завершение всей программы ожидается в следующем году.

Ранее сообщалось, что США перебросят 5000 военнослужащих в Польшу на фоне разногласий внутри НАТО. Вашингтон выражает разочарование позицией Германии, Франции и Италии в рамках альянса и на этом фоне усиливает внимание к Восточной Европе.