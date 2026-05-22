Трамп устроил разнос министру войны из-за Польши
Трамп раскритиковал Хегсета из-за паузы в переброске войск в Польшу
Президент США Дональд Трамп устроил разнос своему министру обороны Питу Хегсету, раскритиковав его решение поставить на паузу отправку американских военных в Польшу. Как передаёт The Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших представителей американской власти, телефонный разговор политиков был крайне резким.
Глава государства напрямую спросил Хегсета о том, чем была продиктована отмена передислокации войск. Затем Трамп доходчиво объяснил шефу Пентагона, что Соединённые Штаты не имеют права плохо обращаться с Польшей, которая является их ключевым союзником и поддерживает тесные рабочие связи с Белым домом.
Издание уточняет, что действия Хегсета вызвали шквал критики как от республиканцев с демократами в американском Конгрессе, так и от польских официальных лиц, которые посетовали на отсутствие каких-либо консультаций перед этим шагом. Для многих инсайдеров подобное поведение главы военного ведомства стало неожиданным, ведь прежде Берлин, а не Варшава, упрекал Вашингтон в его стратегии по иранскому вопросу, пишет WSJ.
Напомним, ранее стало известно, что Минобороны США отозвало развёртывание крупного армейского подразделения в Польше. Речь идёт о 2-й бронетанковой бригаде 1-й кавалерийской дивизии. Однако накануне Трамп объявил о переброске пяти тысяч военных в Польшу.
