Трамп устроил разнос министру войны из-за Польши

Президент США Дональд Трамп устроил разнос своему министру обороны Питу Хегсету, раскритиковав его решение поставить на паузу отправку американских военных в Польшу. Как передаёт The Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших представителей американской власти, телефонный разговор политиков был крайне резким.

Глава государства напрямую спросил Хегсета о том, чем была продиктована отмена передислокации войск. Затем Трамп доходчиво объяснил шефу Пентагона, что Соединённые Штаты не имеют права плохо обращаться с Польшей, которая является их ключевым союзником и поддерживает тесные рабочие связи с Белым домом.

Издание уточняет, что действия Хегсета вызвали шквал критики как от республиканцев с демократами в американском Конгрессе, так и от польских официальных лиц, которые посетовали на отсутствие каких-либо консультаций перед этим шагом. Для многих инсайдеров подобное поведение главы военного ведомства стало неожиданным, ведь прежде Берлин, а не Варшава, упрекал Вашингтон в его стратегии по иранскому вопросу, пишет WSJ.