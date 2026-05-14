Пентагон в последний момент отменил отправку 4 тыс. солдат в Польшу

Министерство обороны США сделало неожиданный шаг, отозвав развёртывание крупного армейского подразделения в Польше. Речь идёт о 2-й бронетанковой бригаде 1-й кавалерийской дивизии, которая должна была заменить соотечественников в рамках ротации.

Представитель армии подтвердил изданию Military Times, что команда поступила сверху. Однако объяснять мотивы такого решения в Пентагоне не стали.

Планировалась девятимесячная миссия на польской земле с участием примерно 4 тысяч военных. К переброске уже всё было готово: часть личного состава даже успела прибыть в Европу, а оборудование находилось в пути. Теперь этим солдатам приказано вернуться на базу в Форт-Худе (Техас).

Официальная Варшава пока воздерживается от комментариев. Аналитики связывают решение Вашингтона с внутренними бюджетными спорами и охлаждением отношений с некоторыми союзниками по НАТО. Однако европейская безопасность от этого не выигрывает.

Отмена произошла в русле более широкого пересмотра присутствия США в регионе. Напомним, в апреле этого года Пентагон уже заявил о сокращении контингента в Германии на 5 тысяч человек. Тогда министр Пит Хегсет мотивировал это анализом «потребностей театра военных действий». Дональд Трамп анонсировал масштабное сокращение американского военного присутствия в Германии.