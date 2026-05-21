Трамп: США направят в Польшу дополнительные пять тысяч военных
Американский лидер Дональд Трамп анонсировал усиление военного присутствия в Польше. Сообщение появилось в его аккаунте в соцсети Truth Social. Войсковая группировка вырастет на 5 тысяч человек.
Такое решение глава Белого дома объяснил успешным избранием Кароля Навроцкого на пост президента республики.
По словам Трампа, он горд тем, что поддержал польского лидера. Увеличение контингента связано с личными взаимоотношениями двух политиков.
«Ввиду успешного избрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я горд был поддержать, и в силу наших с ним отношений, я рад объявить, что США направят дополнительно 5 тыс. военнослужащих в Польшу», — уточнил американский руководитель.
На момент публикации детали переброски сил и сроки их развёртывания не раскрываются. Официальные представители Пентагона пока не предоставили дополнительных комментариев о ротации.
