Трамп: США направят в Польшу дополнительные пять тысяч военных

Американский лидер Дональд Трамп анонсировал усиление военного присутствия в Польше. Сообщение появилось в его аккаунте в соцсети Truth Social. Войсковая группировка вырастет на 5 тысяч человек.

Такое решение глава Белого дома объяснил успешным избранием Кароля Навроцкого на пост президента республики.

По словам Трампа, он горд тем, что поддержал польского лидера. Увеличение контингента связано с личными взаимоотношениями двух политиков.

«Ввиду успешного избрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я горд был поддержать, и в силу наших с ним отношений, я рад объявить, что США направят дополнительно 5 тыс. военнослужащих в Польшу», — уточнил американский руководитель.

На момент публикации детали переброски сил и сроки их развёртывания не раскрываются. Официальные представители Пентагона пока не предоставили дополнительных комментариев о ротации.