16 мая, 23:17

Гродецкий: США направляют в Польшу части Первой кавалерийской дивизии из Техаса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Директор Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Бартош Гродецкий сообщил, что Соединённые Штаты приступили к переброске подразделений Первой кавалерийской дивизии, дислоцированной в Техасе, на польскую территорию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте бюро.

По словам Гродецкого, текущее изменение численности американского контингента в Польше связано с плановой ротацией сил США в восточной части Европы. Ротацию проводит именно Первая кавалерийская дивизия из военной базы Форт-Худ (штат Техас). На данный момент в Польшу уже переброшено более 20 процентов от запланированного количества военнослужащих и около 70 процентов военной техники, что, как подчеркнул глава BBN, является ключевым фактором боеготовности размещаемых сил.

Кроме того, США намерены вывести 2-й кавалерийский полк, который в настоящее время базируется в немецком городе Фильсэкк. После вывода из Германии это подразделение может быть направлено для замены американской бригадной танковой группы.

В BBN уточнили, что американские военнослужащие в Польше выполняют задачи в рамках передового присутствия НАТО (Forward Land Forces — FLF) и операции Atlantic Resolve. Общая численность солдат и гражданского персонала армии США в стране не является фиксированной и колеблется в районе 10 тысяч человек.

Трамп допустил переброску американских войск из Германии в Польшу

При этом ранее поступала информация о том, что Министерство обороны США сделало неожиданный шаг, отозвав развёртывание крупного армейского подразделения в Польше. Речь идёт о 2-й бронетанковой бригаде 1-й кавалерийской дивизии, которая должна была заменить соотечественников в рамках ротации. Объяснять мотивы такого решения в Пентагоне не стали.

Виталий Приходько
