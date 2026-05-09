Трамп допустил переброску американских войск из Германии в Польшу

Американские военные, которых выводят из Германии, могут отправиться в Польшу. Такое развитие событий допустил президент США Дональд Трамп, сообщает радиостанция Rmf 24. Он подчеркнул, что уже получал подобные предложения от официальной Варшавы.

«Польша бы этого хотела. У меня прекрасные отношения с президентом [Каролем Навроцким]. Он большой боец и отличный парень, он мне очень нравится, так что это возможно», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о переброске американских войск из Германии в Польшу.