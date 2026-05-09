День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 14:39

Трамп допустил переброску американских войск из Германии в Польшу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Американские военные, которых выводят из Германии, могут отправиться в Польшу. Такое развитие событий допустил президент США Дональд Трамп, сообщает радиостанция Rmf 24. Он подчеркнул, что уже получал подобные предложения от официальной Варшавы.

«Польша бы этого хотела. У меня прекрасные отношения с президентом [Каролем Навроцким]. Он большой боец и отличный парень, он мне очень нравится, так что это возможно», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о переброске американских войск из Германии в Польшу.

США больше не диктуют правила? На Западе заявили о влиянии войны с Ираном на мир
США больше не диктуют правила? На Западе заявили о влиянии войны с Ираном на мир

Ранее Трамп анонсировал значительное сокращение военного контингента США в Германии. Он предупредил, что планируемое уменьшение численности окажется гораздо более серьёзным, чем упоминавшаяся цифра в 5 тысяч человек. Бургомистр Рамштайна Ральф Хехлер назвал вывод американских войск катастрофой. А в НАТО испугались вывода войск США ещё из Италии и Испании.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar