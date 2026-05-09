В НАТО испугались вывода войск США из Италии и Испании

Европейские союзники США по НАТО полагают, что Вашингтон не ограничится выводом 5 тысяч военных из Германии — американский контингент в Европе ждут дальнейшие сокращения. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным дипломатов стран альянса, президент США Дональд Трамп может также объявить о выводе войск из Италии и отказаться от планов по размещению в ФРГ средств поражения большой дальности. Не исключено и сокращение военного присутствия США в Испании.

Другие возможные сценарии подразумевают отказ Вашингтона от участия в некоторых учениях НАТО и переброску военных из вызвавших недовольство стран в более лояльные американскому лидеру государства. Заявления президента США о разочаровании в альянсе, по сведениям агентства, лишь усугубили давнюю напряжённость в его отношениях с руководством европейских стран.

Ранее Дональд Трамп анонсировал значительное сокращение американского военного контингента в Германии. Президент США заявил, что планируемое уменьшение численности окажется гораздо более серьёзным, чем упоминавшаяся цифра в пять тысяч человек. Бургомистр Рамштайна Ральф Хехлер назвал вывод американских войск катастрофой. По его словам, вместе с военными из города уедут и члены их семей – в общей сложности около 10-12 тысяч человек.