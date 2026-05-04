«Солдаты лишними не будут»: Политолог разобрал план Трампа по выводу войск из Германии

Военный политолог, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с Life.ru прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о выводе более пяти тысяч американских военнослужащих из Германии. По его мнению, это решение носит не столько военно-стратегический, сколько политический и экономический характер.

В данном случае это демонстрация недовольства Америки — прежде всего по отношению к Мерцу, его критическим замечаниям насчёт отсутствия стратегии. Трамп просто хочет что-то продемонстрировать, как-то «ущипнуть». Прежде всего Германию, ну и, наверное, Европу в целом. Александр Перенджиев Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова

Политолог также обратил внимание на параллельные шаги Вашингтона, в частности на повышение пошлин на автомобили с 15% до 25%, что, по его словам, «из той же серии». Кроме того, он допустил, что высвобождаемые военные могут быть использованы в других регионах.

«С другой стороны, почему бы не высвободить часть солдат для того, чтобы продолжить агрессию против Ирана, начать против Кубы, а может быть, даже заложен вариант военного конфликта с Китаем в не таком уж далёком будущем. Короче, солдаты лишними не будут — так, наверное, думает Трамп», — отметил Перенджиев.

При этом эксперт назвал масштаб планируемого сокращения «слабым намёком», учитывая общую численность американского контингента в ФРГ (около 36 000 человек). Он также обратил внимание на экономическую составляющую проблемы для Германии.

«Мерц переживает, что бюджет недосчитается приличной суммы. Особенно пострадает тот муниципалитет или федеральная земля, откуда их выведут. Там уже привыкли подстраиваться под американских военных — предприниматели выпускают товары, организуют услуги именно под них», — пояснил политолог, подчеркнув, что на фоне текущего экономического кризиса в Германии это станет «ещё одним значительным упадком».

Напомним, Трамп анонсировал масштабное сокращение американского военного присутствия в Германии. Американский президент, общаясь с представителями прессы, сообщил, что планируемое сокращение военного присутствия окажется намного серьёзнее упомянутой цифры в пять тысяч человек, причём итоговое уменьшение численности заметно превысит этот показатель. В настоящее время численность американского контингента в Германии составляет около 35 000 солдат и офицеров.