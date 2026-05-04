Полный сюрприз для ЕС: Каллас отреагировала на неожиданное решение США по войскам в Германии

Прибыв на саммит Европейского политического сообщества в Ереван, глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что решение Штатов передислоцировать из Германии пяти тысяч своих военных оказалось для Евросоюза неожиданностью. Об этом она заявила, отвечая на вопросы журналистов.

«Это решение США стало для нас полным сюрпризом», — сказала она.

По словам Каллас, данный шаг только повышает важность укрепления европейской составляющей в НАТО.

Напомним, Дональд Трамп анонсировал масштабное сокращение американского военного присутствия в Германии. Американский президент, общаясь с представителями прессы, сообщил, что планируемое сокращение военного присутствия окажется намного серьёзнее упомянутой цифры в пять тысяч человек, причём итоговое уменьшение численности заметно превысит этот показатель. Как пояснил Трамп, на самом деле предстоит не просто незначительная корректировка, а масштабный пересмотр того, как именно размещены воинские контингенты.