Никакой ссоры: Мерц отрицает связь вывода войск США из ФРГ со своим конфликтом с Трампом
Мерц: Вывод войск США из ФРГ не связан со спором с Трампом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поспешил опровергнуть предположения о том, что решение США вывести 5 тысяч военнослужащих из Германии является ответом на его критику действий Вашингтона в Иране. В интервью телеканалу ARD, выдержки из которого приводит газета Handelsblatt, глава немецкого правительства заявил, что сокращение контингента не имеет отношения к их спору с президентом Дональдом Трампом.
«Связи нет», – категорично заявил Мерц.
По его словам, о предстоящем частичном выводе американских войск из ФРГ было известно заранее. Канцлер назвал этот процесс плановым, а не политически мотивированным.
«Возможно, эта ситуация немного обострилась, но ничего нового в этом нет», – заявил Мерц, комментируя решение Пентагона.
Канцлер также уточнил, что речь идёт о контингенте, который предыдущий президент США Джо Байден разместил в Германии на временной основе.
Ранее Life.ru писал, что сам Дональд Трамп анонсировал масштабное сокращение американского военного присутствия в Германии. «Мы собираемся значительно сократить, и мы сократим гораздо больше, чем на пять тысяч», – заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов. По словам Трампа, речь идёт не о небольшой корректировке, а о существенном пересмотре дислокации сил.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.