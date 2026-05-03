Никакой ссоры: Мерц отрицает связь вывода войск США из ФРГ со своим конфликтом с Трампом

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поспешил опровергнуть предположения о том, что решение США вывести 5 тысяч военнослужащих из Германии является ответом на его критику действий Вашингтона в Иране. В интервью телеканалу ARD, выдержки из которого приводит газета Handelsblatt, глава немецкого правительства заявил, что сокращение контингента не имеет отношения к их спору с президентом Дональдом Трампом.

«Связи нет», – категорично заявил Мерц.

По его словам, о предстоящем частичном выводе американских войск из ФРГ было известно заранее. Канцлер назвал этот процесс плановым, а не политически мотивированным.

«Возможно, эта ситуация немного обострилась, но ничего нового в этом нет», – заявил Мерц, комментируя решение Пентагона.

Канцлер также уточнил, что речь идёт о контингенте, который предыдущий президент США Джо Байден разместил в Германии на временной основе.

Ранее Life.ru писал, что сам Дональд Трамп анонсировал масштабное сокращение американского военного присутствия в Германии. «Мы собираемся значительно сократить, и мы сократим гораздо больше, чем на пять тысяч», – заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов. По словам Трампа, речь идёт не о небольшой корректировке, а о существенном пересмотре дислокации сил.