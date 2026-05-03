«Это не новость»: Мерц сделал вид, что не удивился выводу военных США

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал решение президента США Дональда Трампа вывести 5 тысяч американских военнослужащих из ФРГ. В интервью телеканалу ARD он заявил, что не был застигнут врасплох.

«Не всё из того, что мы слышим в последние дни, является новым. Возможно, ситуация несколько обострилась, но это не новость», – приводит выдержки из интервью агентство DPA.

Однако после встречи с Трампом в Белом доме в марте канцлер говорил совсем иначе. Тогда Мерц отмечал, что американский лидер заверил его, что «Соединённые Штаты сохранят своё военное присутствие в Германии».

«Это хорошая новость, хотя иного я и не ожидал», – подчёркивал глава правительства.

В Германии в настоящее время дислоцировано около 38 тысяч американских военнослужащих – это крупнейший контингент ВС США в Европе. 29 апреля Трамп заявил, что США рассматривают возможность сокращения контингента. А 1 мая помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл объявил о распоряжении главы Пентагона Пита Хегсета вывести 5 тысяч военных из Германии.

«Ожидается, что вывод войск будет завершён в течение следующих 6-12 месяцев», – уточнил Парнелл.

Заявление появилось после того, как Мерц критически высказался о военной кампании США против Ирана, указав на отсутствие у Вашингтона чёткой стратегии. 28 апреля Трамп обвинил канцлера ФРГ в том, что тот якобы «считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия».

Ранее Life.ru писал, что бургомистр Рамштайна Ральф Хехлер назвал вывод американских войск катастрофой. По его словам, вместе с военнослужащими уедут и члены их семей – в общей сложности около 10-12 тысяч человек. Если большая часть из них покинет город навсегда, это станет болезненным экономическим ударом. Хехлер привёл в пример города Цвайбрюкен и Пирмазенс – их экономики так и не восстановились после вывода американских войск в 90-х годах.