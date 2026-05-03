«Средний палец Мерцу»: Глава комитета ЕП указала на реальную причину вывода войск США из ФРГ

Председатель комитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что к решению США о выводе 5 тысяч военнослужащих из Германии нужно отнестись со всей серьёзностью. По её словам, это решение напрямую связано с критикой канцлера Фридриха Мерца в адрес военной кампании Вашингтона против Ирана.

«Это заслуживает серьёзного внимания уже потому, что вывод войск, судя по всему, обусловлен не военно-стратегическими соображениями, а очевидным желанием президента США [Дональда Трампа], попросту говоря, показать средний палец канцлеру Мерцу», — заявила Штрак-Циммерман в интервью журналу Der Spiegel.

Политик подчеркнула, что американские базы в Германии — это не прихоть, а важнейшие узловые пункты для глобальных операций США в регионе, Африке и на Ближнем Востоке. Однако, по её словам, ЕС «на верном пути к тому, чтобы компенсировать возможности США», хотя для этого потребуется время. Она также раскритиковала Мерца за то, что Германия при нём «больше заботится о себе, чем о Европе в целом», и посоветовала канцлеру впредь думать, прежде чем говорить.

«У Германии сейчас достаточно денег, и она должна выполнять свои обязательства», — резюмировала депутат, добавив, что структуры Бундесвера до сих пор не адаптированы к чрезвычайным ситуациям.

Ранее Бургомистр Рамштайн-Мизенбаха Ральф Хехлер заявил, что вывод американских войск с базы Рамштайн будет катастрофой для местной экономики: вместе с военными уедут 10–12 тысяч членов семей. Он привёл пример городов, не восстановившихся после вывода войск в 90-х, и отметил, что сейчас строится крупнейший военный госпиталь США в Европе стоимостью 1,5 млрд долларов.