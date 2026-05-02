Bloomberg узнал о подготовке Германии к большой войне

Bloomberg: Германия модернизирует порты для танков, готовясь к большой войне
Германия начала масштабную подготовку к потенциальной войне, модернизируя гражданскую инфраструктуру под военные нужды. Об этом пишет Bloomberg, обративший внимание на проект в порту Бремерхафена.
В городе на побережье Северного моря, который традиционно ориентирован на экспорт автомобилей Mercedes-Benz и Volkswagen, укрепляют погрузочные доки для приёма тяжёлой военной техники, включая 60-тонные танки Leopard. Стоимость работ оценивается в 1,35 миллиарда евро (около 120 миллиардов рублей).
«Данный проект, предусмотренный в бюджете ФРГ на 2026 год, является частью более масштабных усилий крупнейшей экономики Европы по подготовке к потенциальной войне. В случае нападения на Европу центральное расположение ФРГ и её промышленные ресурсы позволят ей занять стратегически важное место в области снабжения войск», — отмечает агентство.
При этом авторы статьи уточняют, что бундесвер сейчас не располагает достаточными средствами и вынужден искать инвестиции у небюджетных предприятий. В число потенциальных спонсоров входит грузовая фирма BLG Logistics, работающая напрямую через указанный порт. Германия, похоже, готовит тыл на случай большого конфликта, вкладывая миллиарды в логистику для переброски армии, констатирует Bloomberg.
Ранее Пентагон объявил о выводе 5 тысяч американских военных из Германии в течение полугода-года. Президент США Дональд Трамп пригрозил вывести войска из Испании и Италии. Глава Минобороны ФРГ назвал решение ожидаемым, подчеркнув, что присутствие американцев в Европе выгодно обеим сторонам.
