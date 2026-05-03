3 мая, 14:27

Бургомистр Рамштайна назвал вывод войск США из Германии катастрофой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Вывод американских войск с авиабазы Рамштайн в Германии нанесёт непоправимый ущерб местной экономике. Об этом, как сообщает газета Handelsblatt, заявил бургомистр расположенного рядом города Рамштайн-Мизенбах Ральф Хехлер.

«Для Рамштайна это будет катастрофой»,сказал глава муниципалитета.

По его словам, вместе с военнослужащими уедут и члены их семей — в общей сложности около 10–12 тысяч человек. Если большая часть из них покинет город навсегда, это станет болезненным экономическим ударом, добавил он.

Бургомистр также привёл в пример города Цвайбрюкен и Пирмазенс, чьи экономики так и не восстановились после вывода американских войск в 90-х годах прошлого века. Хехлер отметил, что сейчас на строительной площадке вокруг будущего американского госпиталя в Вайлербахе кипит работа, имея в виду возведение крупнейшего военного госпиталя США в Европе стоимостью более 1,5 миллиарда долларов.

В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил решение о выводе американских сил из Германии. Весь процесс займёт от полугода до года. Изначально сообщалось о выводе пяти тысяч военных, однако, если верить главе Штатов Дональду Трампу, их число будет значительно больше.

Юрий Лысенко
